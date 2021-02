Regjeringen vil ha nytt blikk på bokmarkedet – ber om utredning

Regjeringen ber om utredning av bokmarkedet. Strukturen i bokbransjen, digitalisering og fastprisordningen er blant temaene som skal utredes.

Regjeringen ber om utredning av bokmarkedet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Nå nettopp

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) sier i en pressemelding at det er viktig at det skapes god litteratur som er tilgjengelig for alle.

– Fastpris på bøker er ett av de viktigste litteraturpolitiske virkemidlene vi har, og jeg forventer at utredningen kan svare på sentrale problemstillinger knyttet til også andre deler av bokmarkedet og foreslå tiltak som er med på sikre en litteraturpolitikk som ivaretar hovedmålene, sier Raja.

– Konkurranse kommer forbrukerne til gode, derfor blir det viktig å få mer kunnskap om hvordan situasjonen i bransjen er nå, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Bokomsetningen har unntak fra konkurranseloven om konkurransebegrensende samarbeid, som gjør det mulig for bokbransjen å avtale fastpris for nye bøker. Fastpris på bøker er ett av virkemidlene for å oppnå hovedmålene for litteraturpolitikken.

Ifølge regjeringen skal utredningen vurdere hvordan fastprisordningen fremmer de litteraturpolitiske målene, og hvordan konkurransen i markedet kan bli bedre. Virkningene av den digitale utviklingen i markedet skal også vurderes.