TV-anmeldelse: Iskald thriller til vinterferien

Den psykologiske thrilleren Behind Her Eyes har norsk regissør og Bonos datter i rollen som kjølig rikmannsfrue. Men er isdronningen offer eller overgriper?

Irske Eve Hewson (29) spiller den mystiske rikmannsfruen Adele i Netflix-thrilleren «Behind Her Eyes». Hewson er Bonos datter og spilte nylig i den populære BBC-serien «The Luminaries». Foto: Netflix

Ingrid Åbergsjord Film- og TV-anmelder

Nå nettopp

Vår vurdering:

Fakta Behind Her Eyes TV-serie i 6 episoder på Netflix. Fra 17. februar. Serieskaper: Steve Lightfoot. Regi: Erik Richter Strand. Med: Simona Brown, Tom Bateman, Eve Hewson, Robert Aramayo. Psykologisk thriller. Britisk. Aldersgrense: 16 år. Vis mer

Britiske Behind Her Eyes er en ypperlig, moderne TV-krim. Et iskaldt grøss som er perfekt å sluke i vinter- eller påskeferien. Her er det imidlertid ikke en tradisjonell mordgåte som driver handlingen fremover, og hovedpersonen er hverken politi eller detektiv.