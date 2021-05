Bokanmeldelse: Denne biografien er en av årets største bokskandaler i USA

Biografien om Philip Roth er blitt et monument over gårsdagens libertinere. Nå makuleres den fordi biografen Bailey beskyldes for grove seksuelle overgrep.

«Jeg vil ikke at du skal gi meg oppreisning, bare få meg til å fremstå som interessant», skal Philip Roth ha sagt til sin biograf, Blake Bailey. Det endte ikke godt: Boken er nå trukket fra markedet kun tre uker etter lanseringen. Her er Roth i New York i 2010. Foto: Arkivfoto: Reuters

Preben Jordal Bokanmelder og oversetter

