Brunstad Christian Church klager NRK inn til PFU

NRK er klagd inn til PFU for Brennpunkt-dokumentaren «Guds Utvalde – Smiths Venner», som ble vist på kanalen i november.

NRK er klaget inn til PFU for Brennpunkt-dokumentaren «Guds Utvalde – Smiths venner». Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Nå nettopp

Brunstad Christian Church (BCC), også kjent som Smiths Venner, klager inn NRK til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for Brennpunkt-dokumentaren «Guds Utvalde – Smiths Venner», skriver Medier24.

BCC klager på selve dokumentaren, i tillegg til promotering av produksjonen i sosiale medier og på radio.

Kringkastingsrådet behandlet saken i november etter å ha mottatt over 300 klager på serien, men NRK fikk medhold.

Klager mener rikskanalen bryter Vær varsom-plakatens punkt 3.2, som omhandler ukritisk bruk av kilder. BCC mener NRK har latt upålitelige kilder få prege fremstillingen av kirken og fremme alvorlige anklager.

I tillegg anklages kanalen for å ha brutt VVP 4.14 ved ikke å innhente samtidig imøtegåelse ved blant annet publisering av en promovideo på Instagram og Facebook med tittelen: «Hvorfor er lederne i Smiths Venner så rike?».

– I utgangspunktet mener vi at vi har dekning for det vi har publisert i saken. Så har vi selvfølgelig respekt for at PFU behandler de enkelte klagepunktene for seg, sier etikkredaktør Per Arne Kalbakk i NRK.

Tidligere i mai skrev Medier24 at den kristne grunnskolen Ørsnes privatskole klagde NRK inn til PFU for samme Brennpunkt-dokumentar.

Serien ble vist i tre deler i november i fjor.