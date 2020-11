Norsk fiolinist og Oslo-Filharmonien nominert til Grammy

– Dette er prikken over i-en, sier fiolinist Peter Herresthal. Sammen med Oslo-Filharmonien er han Grammy-nominert.

Den norske fiolinisten Peter Herresthal er sammen med komponisten Kaija Saariaho og dirigent Clement Takasc nominert til Grammy for en innspilling med Oslo-Filharmonien.

Nå nettopp

Kategorien er «beste utøvere og produsent». Innspillingen består av to solistverk og to orkesterverk. Komponist er Kaija Saariaho. Tidligere i år ble hun kåret til verdens viktigste nålevende komponist av BBC.

Herresthal er kjent for sine tolkninger av moderne fiolinkonserter med orkestre og ensembler. Han har samarbeidet med Saariaho i mange år. Denne produksjonen har vært «Record of the month» i BBC Magazine og Grammophone.

Fikk vakker gave

«Vers toi es si loin» er den siste arien i hennes opera «Amour de loin». Den gikk på The Metropolitan Opera i New York for to år siden.

Herresthal turnerte med Saariahos fiolinkonsert. Så spurte han komponisten om å få øve på den vakre arien.

– Plutselig fikk jeg en e-post fra henne med en versjon for fiolin og orkester. En av de fineste gavene jeg har fått, sier fiolinisten.

Hør musikken her:

Fiolinisten Peter Herresthal har samarbeidet med den finske komponisten Kaija Saariaho i en årrekke. Nå er de nominert til Grammy. Foto: Morten Krogvold

Fakta Grammy Award Amerikansk pris for fremragende prestasjoner innen musikk innenfor en rekke kategorier.

Prisutdelingen arrangeres hvert år i januar/februar og blir betraktet som en parallell til Academy Award ( Oscar ) i film.

Kaija Saariaho /Herresthal/OFO/ Clement Takasc/ Hams Kipfer er nominert i kategorien beste utøver og produsent. To solistverk med Herresthal og to orkesterverk: Circle Map, Graal théâtre, Vers toi qui es si loin & Neiges.

Låtskriver Caroline Ailin er også nominert to ganger for låten Don't start now med Dua Lipa i kategorien «record of the year» og «song of the year». Vis mer

Har vært prisnominert flere ganger

– Jeg har alltid drømt om Grammy-nominasjon. Men det blir neppe noen reise til utdelingen i Los Angeles 31. januar, sier Herresthal.

Han har også urfremført en scenisk versjon med skuespiller og video. Først i en liten versjon under Festspillene i Bergen i 2017. Da med samtidsmusikkorkesteret London Sinfonietta. Så spant det videre til stor produksjon med Oslo-Filharmonien.

Les også: Grammy- pris til norsk lydtekniker