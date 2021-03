Norske «Do Not Split» nominert til Oscar: – Jeg er veldig glad

«Do Not Split», som er regissert av nordmannen Anders Hammer, er Oscar-nominert for beste kortdokumentar.

Anders Hammer under en pressekonferanse om Oscar-nominasjoner på Colosseum kino i Oslo mandag. «Do Not Split», som er regissert av nordmannen Anders Hammer, er Oscar-nominert for beste kortdokumentar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

15. mars 2021 13:38 Sist oppdatert nå nettopp

Dokumentaren handler om Hongkong-protestene, og er en av fem korte dokumentarer som er nominert til en Oscar. Filmen retter oppmerksomhet blant annet mot hvordan ytringsfrihet og pressefrihet er truet i Hongkong.

Regissør Anders Hammer hadde blandede følelser da nominasjonen ble offentliggjort. Tematikken er veldig alvorlig, men han er glad for nominasjonen.

– Jeg er veldig glad, det er et så alvorlig tema i filmen at jeg ikke jubler, men er veldig glad for det her, sier han.

Håper på oppmerksomhet

Bilde hentet fra dokumentarfilmen «Do Not Split» av Anders Hammer som er nominert til Oscar for beste kortdokumentar. Foto: Anders Hammer / NTB

Han forteller også at de ikke hadde tenkt at filmen ville bli nominert. Han håper også at nominasjonen vil gi økt oppmerksomhet til det som skjer i Hongkong.

– Vi har vært fornøyde med den debatten vi har bidratt til med filmen, som handler om demokratiet som er i ferd med å forsvinne fra Hongkong. Samt hvordan Kina virkelig strammer grepet om det området, sier han.

Direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt kaller nominasjonen for en gledes dag.

– Det er jo for Anders Hammer, som har vært 140 dager i opptøyer og laget film, en kjempe anerkjennelse, dette er en gledens dag, sier hun.

Du kan se filmen på Aftenposten.no

Filmen er laget i samarbeid med det amerikanske filmselskapet Field of Vision og har fått støtte av Fritt Ord og Viken Filmsenter.

Kortdokumentaren skal konkurrere mot dokumentarene Collette, A Concerto Is A Conversation, Hunger Ward og A Love Song For Latasha.

Aftenposten har samarbeidet med Anders Hammer om filmen, og du kan se den i sin helhet på Aftenposten no. Filmen tar oss med inn i Hong Kongs gater og gir oss et unikt innsyn i opprøret mot myndighetene som utspant seg i 2019.

Under kan du se en smakebit fra filmen.

Mank fikk flest Oscar-nominasjoner

Stjerneregissør David Finchers Mank stakk av med ti Oscar-nominasjoner. Seks øvrige filmer fikk seks nominasjoner hver.

Mank er en biografisk film som handler om Hollywood-manusforfatteren Herman J. Mankiewicz.

De seks filmene som fikk seks nominasjoner hver, er The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal og The Trial of the Chicago Seven

De nevnte ble også nominert til beste film, noe Promising Young Woman også ble.

Oscar-utdelingen skal skje i Hollywood 25. april.

David Finchers Mank stakk av med ti Oscar-nominasjoner Foto: Gisele Schmidt / Netflix

«Nomadland» er nominert til både beste film og beste regi for Chloé Zhao, samt i kategorien beste skuespiller for Frances McDorman. Foto: Searchlight Pictures

Håp nådde ikke opp

Det norske Oscar-håpet Håp nådde ikke opp i kategorien beste ikke-engelskspråklige film. Det gjorder derimot den danske komedien Ett glass til med Mads Mikkelsen.

Regissør Thomas Vinterberg er også nominert i klassen beste regi. Andre nominerte i regiklassen er Chloé Zhao for Nomadland, David Fincher for Mank, Lee Isaac Chung for Minari og Emerald Fennell for Promising Young Woman.

Carey Mulligan (Promising Young Woman) er nominert til beste skuespiller sammen med Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom), Andra Day (The United States vs. Billie Holiday), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman) og Frances McDorman (Nomadland,).

I den mannlige skuespillerkategorien ble nylig avdøde Chadwick Boseman nominert for Ma Rainey's Black Bottom. I samme kategori finner man Riz Ahmed (Sound of Metal), Anthony Hopkins (The Father) Gary Oldman (Mank) og Steven Yeun for Minari.