NRK-sjefen om hijab-saken: – Kulturministeren har misforstått

– Kulturministeren har misforstått. Det er helt spesielle nøytralitetsregler knyttet til nyhetsprogrammer, for eksempel i Dagsrevyen, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Aftenposten.

Bakgrunnen er at kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) tirsdag sier til Vårt Land at hun forstår det slik at NRK har snudd når det gjelder bruk av religiøse symboler på TV.

Over 3000 har klaget på hijab-bruk

– Jeg tolker det at Faten får bruke hijab som at NRK har gjort seg erfaringer fra Sællmann-saken. Jeg opplever at NRK viser et annet standpunkt i dag enn i 2013, sier Helleland.

I 2013 ble nyhetsanker Siv Kristin Sællmann nektet å bruke et korssmykke under sending. Nylig ble det kjent at NRK i høst skal vise programmet Faten tar valget, der Faten Mahdi Al-Hussaini (22) skal forsøke å finne det partiet som passer best for henne.

I etterkant av lanseringen har debatten rast fordi programlederen bruker hijab. Mandag var det kommet inn over 3000 klager til Kringkastingsrådet. Programmet er ennå ikke hatt première.

Kan ikke lede Dagsrevyen i hijab

– NRK tar et annet valg i dag enn de gjorde i 2013. Det vil være grunn til å tro at man nå har rom for andre religiøse symboler, og det er positivt, uttaler Helleland til Vårt Land

Thor Gjermund Eriksen er klar på at NRK ikke har endret praksis. Han viser til en avgjørelse fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda som i forlengelsen av Sællmann-saken i 2014 kom frem til at det ikke er diskriminerende når NRK forbyr en nyhetsoppleser å ikle seg religiøse symboler på TV.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i forbindelse med hijabsaken uttalt at dersom Faten Mahdi Al-Hussaini jobbet som nyhetsprogramleder, kunne NRK lovlig ha nektet henne å bære religiøse symboler. Omvendt ville en programleder i en serie om valget kunne bære kors.

TV 2 og andre TV-stasjoner følger de samme retningslinjene.

– Alle bør forstå at det er et større nøytralitetskrav til nyhetssendinger kontra subjektive historier som fortelles i andre programmer. Vi har for eksempel formidlet kristne gudstjenester i en årrekke. Det ville vært rart å gjøre dét uten kors, sier Eriksen.

Bøe, Torstein / NTB scanpix

Tolker Helleland positivt

Eriksen velger å tolke budskapet fra Helleland i hijab-saken positivt.

– Jeg har lagt merke til at kulturministeren mener det er bra at unge muslimske kvinner synes i offentligheten og at dét er en av NRKs oppgaver. Det er jeg glad for. Jeg er også glad for at statsråden var tidlig ute med å si at NRK hadde håndtert dette riktig, sier Eriksen.

Eriksen mener mange av reaksjonene som har kommet inn i forbindelse med Faten tar valget kunne vært utgangspunkt for en debatt. Men det er også kommet inn svært mange hatefulle og fordomsfulle reaksjoner.

– Som kringkastingssjef er det min jobb å si fra når unge, muslimske jenter opplever å bli utsatt for så store belastninger når de står frem. Det kan føre til at mange kvier seg for å delta i samfunnsdebatten, og det mener jeg er alvorlig. Derfor blir jeg opprørt og lei meg, sier Eriksen.

Helleland sier i intervjuet med Vårt Land at hun på ingen måte vil legge føringer på NRK når det gjelder bruk av religiøse symboler. Eriksen tolker henne heller ikke dithen.

– Slik jeg kjenner henne, vet hun svært godt hva som er hennes ansvar og hva som er mitt ansvar, sier han.