Mener Arbeiderpartiet skaper uro i Festival-Norge

Ny festivalordning. Dette er ett av punktene på Arbeiderpartiets kulturprogram i valgkampen.

I Aftenpostens serie «kulturvalget» uttalte kulturpolitiske talsperson, Arild Grande, at Ap vil innføre en ny festivalordning hvis partiet kommer til makten. Dermed vil de skrote regjeringens nye festivalordning, før den er iverksatt.

Dette har skapt reaksjoner.

I et felles opprop som Aftenposten publiserer torsdag, skriver 15 festivalsjefer at Grande skaper uro blant festivalarrangørene ved å så tvil om den nye ordningens eksistens.

* Les oppropet her: Dårlig signal fra Ap.

– Det Grande sier, er at det nye ordningen bidrar til økt uforutsigbarhet. Og skal man lykkes med å bygge noen nasjonale festivalfyrtårn, så trenger man forutsigbarhet. Da kanskje ved å legge noen av festivalene inn i statsbudsjettet. Alt dette mener vi bidrar til å rokke ved selve grunnlaget for reformen av festivalstøtteordningen, sier André Wallann Larsen, direktør ved Nordland Musikkfestuke.

I oppropet skriver festivalsjefene at den nye festivalordningen som Regjeringen har vedtatt, er langt mer forutsigbar enn Kulturrådets gamle festivalstøtteordning og knutepunktordningen.

Fakta: Disse står bak oppropet Edvard Askeland, Oslo Jazzfestival Per Hasse Andersen, Maijazz - Stavanger Bjarne Dankel, Sildajazz - Haugesund Line Fusdahl, Nordlysfestivalen - Tromsø Kai Gustavsen, Kongsberg Jazzfestival Jan Gunnar Hoff, Bodø Jazz Open Bente Johnsrud, Oslo kirkemusikkfestival Knut Kirkesæther, Lofoten Internasjonale Kammermusikkfestival André Wallann Larsen, Nordland Musikkfestuke - Bodø Katrine Lilleland, Stavanger Kammermusikkfestival Bjørn Nessjø, Vinterfestspill i Bergstaden - Røros Trude Storheim, Vossajazz Kristin Slørdahl, Oslo Kammermusikkfestival Jon Skjerdal, Nattjazz - Bergen Ernst Wiggo Sandbakk, Trondheim Jazzfestival Martin Wåhlberg, Barokkfest - Trondheim

– Vi har gjennom mange år hatt et sterkt ønske om at alle festivalene skal være under samme ordning. Dermed kan alle konkurrere om de samme midlene, ut fra kunstneriske vurderinger. Vi mener det er uheldig hvis det blir en A- og B-divisjon, hvor noen festivaler flyttes over på statsbudsjettet og noen forblir på Kulturrådets budsjett, sier Wallann Larsen.

– Grande sier i intervjuet med Aftenposten at mange festivaler ikke er tilfreds med regjeringens nye festivalstøtteordning?

– Du kan sikkert finne festivaler som ikke er fornøyde, men det store flertallet er det. De retningslinjene Kulturrådet nå har utarbeidet, gir en sterk forutsigbarhet. Den gamle knutepunktordningen var ekskluderende, og det ble ingen sunn konkurranse mellom festivalene. Det får vi nå, svarer direktøren.

Han mener at Arbeiderpartiet skaper uforutsigbarhet for hele festivalfeltet ved at det nå blir sådd tvil om den nye ordningens eksistens, etter at den er vedtatt, og alle landets festivaler har søkt etter gjeldende kriterier.

Vil lytte

Arbeiderpartiets Arild Grande mener festivalene ikke har noen grunn til uro. Til Aftenposten sier han:

– Arbeiderpartiet vil styrke og utvikle festivalstøtteordningen, nettopp for å skape større forutsigbarhet for festivalene. Vi ønsker ikke å skape usikkerhet knyttet til den nye ordningen. Men festivalsjefene sier selv i oppropet sitt at det er forutsetning at det kommer nye friske midler inn. Slike signaler er det ikke kommet fra Høyre og Frp, poengterer Grande.

– Men dere vil likevel ha en ny festivalordning?

– Vi vil umiddelbart etter valget sette oss ned med festivalene og lytte til de innspillene som kommer. Hvilke positive elementer er det i den nye ordningen, og hva er de urolige for? Sammen skal vi da utvikle ordningen, sier Arild Grande.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Festivalsjefene sier at den nye ordningen nettopp bidrar til økt forutsigbarhet sammenlignet med knutepunktordningen?

– Det betinger at det kommer friske midler. Gjør det ikke det, så blir det flere som må kjempe om de samme midlene. Det vil ikke være til gunst for Festival-Norge.