Det er blitt en glimrende serie, skrev Aftenposten anmelder nylig om «The Deuce, og ga serien terningkast 5. Pornofilmens gullalder er rammen for HBOs nye drama.

– Det siste vi ville, var å lage porno i et forsøk på å mene noe pornobransjen, sier serieskaper David Simon til Aftenposten.

Sammen med kompanjong George Pelecanos er Simon mest kjent for TV-suksessen The Wire.

De to serieskaperne har tatt for seg en tidligere svært så beryktet gatestubb på Manhattan. For snaut 50 år siden gikk den under kallenavnet «The Deuce». HBO-serien av samme navn har ordinær premiere i Norden den 11. september.

HBO Nordic

I dag forbinder de fleste området der 42nd street krysser Times Square med glorete neonskilt og overprisede Broadway-show. På 1970-tallet, derimot, var gaten et av New Yorks mest belastede strøk.

Blod og mykporno

Nabolaget var særlig kjent for sine kinoer som viste B-film spekket med blod, gørr og mykporno. I gatene utenfor fikk prostituerte av begge kjønn, halliker, langere og rusmisbrukere stort sett operere i fred. Majoriteten av New Yorks innbyggere unngikk strøket som pesten, særlig etter mørkets frembrudd.

For metropolens utskudd var denne fliken av 42nd Street et sted hvor de følte seg hjemme.

Mennesker som handelsvare

Historien om pornofilmens gullalder blir skildret gjennom øynene til byens løse fugler. Dette er en brutal virkelighet, hvor mennesker er handelsvare. Likevel ønsket ikke David Simon å vifte med moralske pekefingre mot porno-entusiaster da han skapte serien.

Aftenposten møter ham og kompanjong Pelecanos til en samtale i Beverly Hills i Los Angeles. Simon utdyper:

AP / NTB scanpix

– Jeg var heller ikke var spesielt opptatt av de moralske aspektene omkring narkotikabruk da jeg laget The Wire. Det som interesserte meg den gang, var hvordan maktstrukturer og penger sørger for at noen mennesker gjør andre til ofre. The Deuce handler om det samme. På mange måter er historien om hvordan denne nye industrien blomstret frem, en metafor for markedskapitalisme. Den forteller oss noe om hvordan de som gjør grovarbeidet blir behandlet, fastslår serieskaperen, før han legger til:

– Vi lever i et samfunn hvor det kan virke som vi har forvekslet markedskapitalisme med en oppskrift på hvordan man bygger et rettferdig samfunn. Førstnevnte er et fantastisk verktøy for å generere rikdom, men den lærer oss ingenting om hvordan vi skal fordele velstanden slik at den kommer alle til gode. Det synes jeg er en langt mer interessant problemstilling enn diskusjonen om det er bra eller dårlig å se på snuskete bilder, fastslår David Simon.

Les også: Menn og kvinner «er blitt grunnleggende endret av pornografi.»

Reuters / NTB scanpix

HBO har tidligere fått mye kjeft for å stå bak innhold som kritikere mener er kvinnefiendtlig. Årsak: Seksuell vold mot kvinner, eller ensidig fokus på nakne kvinnekropper, har vært noen av ingrediensene i strømmetjenestens mest populære serier.

Simon legger ikke skjul på at det er veldig utfordrende å lage et drama om pornografi og sexindustri, uten å tippe over i det spekulative. Samtidig ville han være ærlig da han skildret dette miljøet:

Hard jobb i klipperommet

– I motsatt fall står du i fare for å lage TV-versjonen av Pretty Woman og glorifisere det denne industrien egentlig dreier seg om og hva den krever av dem som jobber i den. På den annen side: Hvis du velter deg i sexbransjens harde realiteter, og frir til publikums mer eller mindre hemmelig trang til å se porno, blir det også feil.

David Simon poengterer at han av den grunn «aldri har jobbet hardere i klipperommet. Dette gjelder særlig scenene som inneholder nakenhet».

Planen er at handlingen i The Deuce skal spenne over 15 år og gi et fullstendig bilde av pornofilmens storhetstid, før det meste raknet.

Blanding av spillefilm og porno

Filmatiske milepæler som Andy Warholds Blue Movie (1969), samt Deep Throat og Behind the Green Door (begge lansert i 1972), markerte startskuddet for det man en stund trodde skulle bli en ny vår for pornoindustrien. I en kort periode så man for seg at blandingen av spillefilm og pornografi ville bli en ny og stueren sjanger, som skapte massive billettinntekter for en rekke nystartede kinoer.

HBO Nordic

Slik gikk det imidlertid ikke. David Simon viser til Gerard Damiano, som regisserte den mye omtalte pornofilmen Deep Throat.

– Damiano har sagt at i det øyeblikket han satte en kassett i videospilleren sin for første gang, skjønte han at pornoindustrien – slik han kjente den – var død, fastslår Simon.

Ikke lenger bruk for kinoene

Årsaken er enkel nok: Da folk plutselig, og i stor skala, kunne se pornofilm hjemme, var det ikke lenger bruk for kinoene. Mafiaen, som hadde investert heftig i denne geskjeften, tapte masse penger. Pornobransjen skulle likevel bli en av verdens mest lukrative bransjer i årene som kom.

I forarbeidet med serien intervjuet opphavsmennene Simon og Pelecanos en rekke prostituerte og pornostjerner. Det er sexindustriens mange skjebner som først og fremst fascinerer serieskaperne.

HBO Nordic

– Den røde tråden i The Deuce er hva denne revolusjonen kostet menneskene som var en del av den, og hvor dyrekjøpte disse erfaringene ble, forklarer Pelecanos.

– Kan endre folks oppfatninger

Han håper at dramaet kan bidra til litt mindre fordømmelse av mennesker som selger kroppen sin:

– En skikkelig god sesong av en TV-serie, hvor man gjør et dypdykk i skikkelsene og deres tilværelse, kan bevege folk på en helt annen måte enn en avisartikkel kan. Å lese at kvinner utnyttes av sexindustrien, blir ofte noe abstrakt. Men når du blir kjent med menneskene gjennom en dramaserie, kan du endre folks oppfatninger om dem og det livet de lever. Det håper jeg i hvert fall, avslutter George Pelecanos.

«The Deuce» har ordinær premiere på HBO Nordic 11. september.