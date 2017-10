Kunstner Odd Nerdrum benådet – slipper fengselsstraff

Nerdrum ble i 2014 dømt til ett års og åtte måneders fengsel for grovt skattesvik, der åtte måneder av straffen ble gjort betinget. Han hadde unnlatt å oppgi 7 millioner kroner i inntekter av billedsalg.

Nå er kunstneren benådet.

Nerdrum leverte en første benådningssøknad i 2016, men denne ble avslått. Nerdrum gjorde så et nytt forsøk og fikk til slutt gjennomslag.

– Odd Nerdrum ble benådet ved kongelig resolusjon 22. september., skriver kommunikasjonsrådgiver i Justisdepartementets, Anders Bortne, i en e-post til DN.

Takker Regjeringen, advokaten og Dagbladet

Alt er nå ferdig for Nerdrum når det gjelder skattesaken, og han fortsetter videre med maling som den frie sjel han er, skriver Nerdrums advokat, John Christian Elden.

I et brev takker Odd Nerdrums ektefelle, Turid Spildo, blant andre Dagbladet for benådningen.

«Familien er svært glad for denne endelige avgjørelsen og vil takke disse; Kongen i statsråd, John Christian Elden og hans kontor og Anders Fjellberg, journalist i Dagbladet. Familien ber om ro og fred i denne gledelige stund», skriver Spildo.

I 2012 skrev Dagbladet hvordan Nerdrum høyst sannsynlig har skattet av alle inntekter, men at dokumentene ikke gir svar på om han skattet til feil land eller feil tid.

Mildere straff

Det var i 2012 kunstneren ble dømt til to års og ti måneders fengsel for skattesvik ved å ha unnlatt å oppgi 14 millioner kroner til beskatning, men dommen ble opphevet på grunn av en saksbehandlingsfeil.

Han ble i 2014 igjen funnet skyldig på noen av de tiltalepunktene han ble dømt for i 2012, men fikk mildere straff fordi han hadde skattet av noen av beløpene.

Benådningsprosesser håndteres i første omgang av Justisdepartementet. Dersom en søknad godkjennes av departementet, er det Kongen i statsråd som foretar det formelle vedtaket.

Ikke en overprøving av domstolene

– Begrunnelsen for benådningen er personopplysninger som er underlagt taushetsplikt, skriver justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) i en e-post til Aftenposten.

– For Nerdrum betyr benådningen at Nerdrum ikke behøver gjennomføre straffen hvis han unngår å bli siktet for nye forhold i to år.

En benådning skal ikke være en overprøving av domstolenes avgjørelser, men en sikkerhetsventil i tilfelle det skulle være omstendigheter som gjør soning ekstraordinært byrdefull og som ikke var kjent for domstolen, forklarer han.

– Benådning skal bare gis hvis det etter at dommen er avsagt, er oppstått så store problemer hos domfelte at det ville være helt urimelig om hans skulle sone straffen. Det samme gjelder hvis det foreligger ekstraordinære omstendigheter som domstolene ikke kjente til ved straffeutmålingen, sier Amundsen.