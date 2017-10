«Skyggenes dal» er en imponerende debutfilm

1 2 3 4 5 6 Skyggenes dal

Seks år gamle Aslak (Adam Ekeli) bor sammen med sin mor, men fraværet av en eldre bror preger den lille familien. Du aner konturene av et traume, men moren bærer sorgen inni seg.

I Skyggenes dal løper fantasien til Aksel løpsk. Når sauene på naboens bondegård blir brutalt drept, tror han det kan være en varulv. En dag stikker hunden til Aslak av, og han begir seg inn i den mørke skogen.

Inn i dødsriket

Skogen er et klassisk symbol på det ugjennomtrengelige mørke, farlige og ukjente i den gotiske litteraturen. Natten nærmer seg, og skogen forandrer raskt karakter. Trær blir monstre, grener forvrenges og blir skremmende klør som griper tak i deg.

Skyggenes dal er ingen klassisk grøsser eller skrekkfilm. Den ytre handlingen er minimal, og filmen kan nok virke stillestående. Aksels reise innover i skogen blir et symbol på det ukjente og skumle i hans eget liv.

Filmen låner atmosfæren fra nifse eventyr, men ikke dets fortellerstruktur. Den er mer som et poetisk og atmosfærisk filmdikt. Scenen hvor Aksel sovner i en båt som driver stille over vannet, kan tolkes som en tur over Styx – elven som skiller de levende fra de dødes rike. Grensen mellom det som faktisk skjer og hva som foregår i Aksels fantasi hviskes ut.

Kunstfilm

Another World Entertainment

Regissør Jonas Matzow Gulbrandsen er utdannet ved filmskolen i Lodz i Polen. De vakre bildene og den rolig fortellerstilen hviler på skuldrene til mestre som Andrzej Wadja og Krzysztof Kieslowski.

Filmbildene ledsages av de sublime tonene komponert av Zbigniew Preisner, som lagde musikken til Rød (1994), Blå (1993) og Veronikas to liv (1991). Musikken gir filmen et overjordisk preg

Regissøren har laget kortfilmer før, men dette er hans spillefilmdebut. Skyggenes dal er et prosjekt som beveger seg over i kunstfilmen.

Stilsikker

Jonas Matzow Gulbrandsen og broren Marius Matzow Gulbrandsen, som står for filmingen, har laget en usedvanlig stemningsfull og stilsikker film.

Filmens problem er at fortellingen blir statisk. Selv om Aksel er med i hver scene forblir han fjern, og det emosjonelt båndet mangler. Han blir mer et bilde på et barns redsel for det ukjente enn en gutt av kjøtt og blod. Det gjør at historien forblir uforløst.

Skyggenes dal er ikke en film for deg som vil se en actionfylt grøsser. Det er filmen for deg som vil nyte vakkert komponerte filmbilder akkompagnert av Preisners nydelige musikk.

Filmen lykkes i å utnytte de cinematiske virkemidlene, men den vet ikke helt hva slags historie den vil fortelle. Det visuelle veier ikke helt opp for den flate spenningskurven.