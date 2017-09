Mens politikere over hele Europa argumenterer for å stenge grenser og øke arbeidernes produktivitet, har den nederlandske journalisten og forfatteren Rutger Bregman skrevet boken Utopia for realister, hvor han argumenterer for det motsatte.

Ikke bare vil han innføre borgerlønn til alle, altså en betingelsesløs grunnlønn til alle på mellom 120.000 til 200.000 kroner i året. Han vil også at alle skal jobbe 15 timer i uken og at alle landegrenser skal åpnes. I ekte John Lennon-stil.

Boken er blitt møtt med stor debatt siden den først ble publisert i Nederland i 2014. Anmeldere og journalister har brukt ord som «urealistisk» og «umulig» om bokens innhold. Boken er likevel blitt oversatt til 20 språk.

– Vi må huske på at demokrati, ytringsfrihet, velferdsstaten og andre ting vi tar for gitt i dag, var riv ruskende gale ideer og fullstendig utopiske en gang før i tiden. Problemet i dag er at vi ikke vet hva neste utopi er, sier Bregman.

I Norge er det Miljøpartiet de grønne som fronter borgerlønn og kortere arbeidsdag: – Ideen er selvsagt lett å karikere som utopisk og naiv

Jan Tomas Espedal

Borgerlønn og 15 timer hånd i hånd

Vi er rikere enn noen gang, men jobber mer og mer. Vi er utslitt og har psykiske problemer. Teknologien gjør oss tilgjengelige døgnet rundt, samfunnet har visket ut skillet mellom jobb og fritid, og europeiske borgere er klar for en endring.

Å kutte ned på arbeidsdagen betyr ikke bare at vi får bedre helse, men det frigjør mer tid til frivillig arbeid, omsorgsarbeid, og er et nødvendig tiltak med tanke på robotene som kommer og tar over jobbene våre, ifølge Bregman.

Ifølge SSB er det fullt mulig å holde liv i velferdsstaten selv om nordmenn jobber 30 timer i uken, men bare dersom vi reduserer forbruket og øker skattene til 50 prosent.

Spørsmålet er om vi er villige til det.

– Det er derfor kortere arbeidsdag og borgerlønn går hånd i hånd. Da kan du bruke av borgerlønnen for å kompensere for de økte skattene. Mange i middelklassen vil derfor kanskje ikke merke noe særlig til hverken de ekstra pengene eller skatteøkningen, men for de fattigste i samfunnet vil borgerlønnen ha en enorm betydning, sier han.

Selv Nixon var for borgerlønn

Bregman mener borgerlønn vil endre samfunnet på to måter. For det første kan både unge og fattige styre utdanning og arbeidsvalgene sine etter idealistiske forutsetninger for det de mener er meningsfulle jobber, og mindre etter forventet lønn.

For det andre gir en sikret grunnlagsinntekt lavlønnsarbeidere styrket forhandlingsmakt. Dersom søppeltømmere, sykepleiere og lærere streiker, er det krise for landet. Med borgerlønn har de råd til å fremforhandle høyere lønn.

– Jeg vil bo i et samfunn hvor de yrkene som faktisk skaper mest velferd også får belønning for det. I dag er det helt motsatt, hvor aksjemeglere, som bare flytter verdier, tjener mer enn dem som skaper verdier og velferd.

Til og med tidligere amerikansk president, Richard Nixon, var noen underskrifter unna å innføre borgerlønn i USA, hevder Bregman. Men noen nervøse rådgivere frarådet ham dette.

Bregman begynte å skrive om borgerlønn i 2013. I dag er det 20 byer som har planer om å prøve borgerlønn neste år.

Ingen grenser

– Åpne grenser er det beste våpenet mot fattigdom, sier Bregman.

Hvis alle industriland hadde sluppet inn bare tre prosent flere innvandrere, ville verdens fattige ha 305 milliarder mer å bruke, ifølge Verdensbanken. Det er den totale summen av all bistand ganger tre

– Du vil ha åpne grenser, hvordan er det mulig i dagens politiske klima?

– De fleste argumentene mot åpne grenser, som at immigranter vil ta jobbene og velferdsgodene våre, at alle er terrorister, late eller kriminelle, er veldig svake og holder ikke mål ifølge forskningen. Ofte er det motsatt.

– Og hva med muligheten for overbefolkning i rike byer eller flukten av humankapital fra fattige land som virkelig trenger den?

– Men de aller fleste ønsker jo ikke å flytte fra hjemlandene sine. De fleste vil bo der de er født og oppvokst, så det kommer ikke til å utgjøre store problemer.

Venstresiden mangler utopier og taper terreng

Bregmans utopiske ideer er et forsøk på å gi venstresiden i politikken en motsats til høyrepopulistenes nåværende diskurs og fremgang. Han mener nemlig at mangelen på håp og utopier er en av årsakene til at sosialdemokratene taper terreng over nesten hele verden, slik som Arbeiderpartiet her hjemme.

Høyresiden, som Frp eller president Donald Trump i USA, har i det minste uttalte mål for store samfunnsendringer.

– Trump er et vakkert eksempel på utopisk tekning. Han vil jo bygge en svær og hittil umulig mur. Folk hungrer etter endring, de er lei av sosialdemokratenes paternalisme. Sosialdemokratene er så vant med å vinne, at de er blitt late og ikke utvikler nye ideer om samfunnsendring lenger. Det gjør at de gale på yttersidene får stå for endringen folk etterspør. Det må møtes med motstand snart, sier Bregman.

Ikke realistisk i Norge

Selv ikke venstresidens tankesmie, Agenda, mener Rutger Bregmans ideer er gjennomførbare i den norske velferdsstaten.

Sigrun Aasland, fagsjef i Agenda, mener Bregmans forslag for samfunnsendring ikke nødvendigvis er gode løsninger for Norge.

– Beløpene som brukes i diskusjonen om borgerlønn ligger godt under den laveste uføretrygden. Da kan det fungere bedre i land som har en svakere velferdsstat relativt til vår, sier hun.

Privat

I tillegg vil ikke borgerlønn endre maktskillet mellom borgerne, mener hun. De med lav utdanning og lav lønn vil fortsatt har minst makt i samfunnet.

Positiv til diskusjon om fattigdom

Forslaget om åpne grenser mener Aasland er vanskelig å ta seriøst fordi de få sidene tema er viet i boken, ikke er overbevisende nok. Ideen om 15 timers arbeidsuke ville blitt ganske dyrt.

– Det viktigste boken drar opp i et norsk perspektiv, er nok diskusjonen om fattigdom. Knapphet på penger tar ofte opp så mye hjernekapasitet at det blir vanskelig å ta gode valg. Det må vi gjøre noe med, sier hun.

Blant annet ved å redusere ressursene og byråkratiet som uføretrygdede må igjennom i dag for å bevise at de er syke eller ha særskilte behov, mener Aasland.

– Det kunne vi spart en del ressurser på og gjort bedre.

– Åpne grenser er urealistisk

Sylo Taraku, rådgiver i Tankesmien Agenda og forfatter av boken Innvandringsrealisme, mener åpne grenser er urealistisk.

– Det lar seg ikke kombinere med en velferdsstat. Altfor mange mennesker fra utviklingsland ville kommet, og det hadde satt press på velferdsordningene våre, sier han.

Berit Roald / SCANPIX

Han mener Bregman tar feil i at de færreste ønsker å bli i hjemlandet sitt. Ifølge analysebyrået Gallup ønsker 31 prosent av de spurte i Afrika sør for Sahara å migrere dersom de hadde hatt muligheten. Det samme oppgir 27 prosent i Europa utenfor EU og 22 prosent i Midtøsten.

Når verden dessuten er blitt utrygg av terror, er det viktig med kontroll over hvem som kommer, mener Taraku.

– Stor og rask innvandring ville skapt uro og ustabilitet. Det er en krevende prosess å tilpasse seg et nytt samfunn. Og svært få i Norge ønsker åpne grenser, de aller fleste ønsker innvandringskontroll. Vi er bare uenige om nivået på innvandringen, sier han.