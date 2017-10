Ketil Bjørnstad: Engstelig fyr i syndens tiår

Ketil Bjørnstad

Verden som var min – Åttitallet

Aschehoug forlag, 2017

Med Verden som var min – Åttitallet, har Ketil Bjørnstad kommet halvveis i sitt store romanprosjekt, å beskrive sitt liv og verden rundt seg gjennom alle de tiår han har levd. Fra 60-tallet til vårt siste tiår. Et enormt prosjekt, selvsagt, imponerende i sitt omfang, og man kniper nesten øynene sammen som når man ser noen bygge et høyt korthus. Vil det bære?

I bind nummer tre er det kritikken, det å bli sett, forstått og nå igjennom, som er et av hovedtemaene, eller det nesten militære uttrykket: «Å ta noen ut. Å hente noen inn.», som Bjørnstad kommer tilbake til. Han snakker om at kun vinneren står tilbake.

Gyver løs på navngitte anmeldere

Ut fra forhåndsomtale har mange fått med seg at det er kritikerne som er dommerne i hans liv, selv om han har vært anmelder selv. «Men jeg har aldri slaktet noen,» skriver han. Her slakter han flere navngitte anmeldere med pennen, levende som døde, og begrunner det med at de er i offentligheten frivillig.

Siden han uansett bare drømmer om, men aldri kaster øl i fjeset på folk, så lager han, kanskje ufrivillig, humor av det. Som når han kjører forbi Dagbladetkritiker Cahtrine Krøger som er blitt påkjørt på sykkel, og han snur fordi han får dårlig samvittighet. ««Å, inni helvede, da, så vanskelig dette ble!». Passiv-aggressive Larry David i Curb your enthusiasm kunne ikke skrevet en bedre scene.

Men snill mot seg selv er han i hvert fall ikke. Full av tvil, knyttet til kunsten og andre livsvalg, begynner han å stikke fingeren i halsen, i smug. Han vil bli tynn, hard, sterk. Også dette behørig forhåndsomtalt. Det en gang overvektige klavertalentet gjør alt for å legge kiloene bak seg. Når han etter hvert klarer å slutte å kaste opp, begynner han å løpe.

Åttitallet var brunt

Han prøver å passe inn – overalt. Familien er fjern. Han vil henge med de nye, kule rockejournalistene, men også vinne Melodi Grand Prix. Han går fra Beethoven til jazz-rockbandet Lava, har møter med Cornelis Vreeswijk og Lill Lindfors, kjøper nye fancy klær fra Poco Loco og designmøbler. Dette er jo åttitallet.

Han sa i bind nummer 1 at åttitallet var brunt for ham. Men det tiåret var rosa for denne anmelderen, for eksempel, og poenget mitt er kun dette – at de som treffer prikk på samme generasjon som Bjørnstad selv, får mye mer igjen for alle disse anekdotene.

Og misforstå meg rett, her er mange spennende møter, han kjenner «alle». Det blir vel adjektivtungt og mye «namedropping» og faktisk litt Forrest Gump over det til tider, som når han tar heisen med Paul Simon i København. «Paul Simon slår armen ut og gjør tegn til at jeg skal gå først inn. Det er fullstendig latterlig. Jeg slår armen ut jeg også.»

Nevroser

Pianist og Ap-mann Kjell Bækkelund er karakteren i boken som forsøksvis binder sammen kulturlivet og politikken i denne fortellingen. Han er en interessant figur, og han har alltid en utvalgt. «Det var oftest en som skulle bli hans neste kone eller samboer.»

Scenen der en oppøst Bjørnstad kjører strake veien til pianonestoren i Oslo og tror han har store politiske planer for ham, er kostelig, men også litt trist. Selv om ikke Bjørnstad akkurat er en utpreget humorist, bidrar hans nevroser og uttalte følelse av utenforskap til scener som nesten er på nivå med Solstad. Og når Bjørnstad skal støtte Treholt offentlig – vil Kjellebasse svikte ham da?

Cliffhanger à la fjellet Mannen

Det er et annet svik som tar stadig mer plass. Tidlig beskriver han seg selv: «En halvfet, skeptisk mann, uten noe tydelig budskap. En sviker og en løgner». Han fortsetter å hinte gjennom hele romanen, men vi får aldri vite hva sviket består i. «Man har hemmeligheter for å beskytte andre. Ergo var han en beskytter. En barmhjertig person».

Men man får ikke et plott eller fremdrift ved å kun hinte. Tvert imot suger dette «ikke» til seg all oppmerksomheten, slik man må tenke på rosa kaniner hvis noen sier «ikke tenk på rosa kaniner». Spesielt i en tung bok som denne, som er fylt med sprang fra den ene enkeltstående hendelsen til den andre. Faktasvimmel famler leseren etter veien videre.

«Men jeg kan ikke skrive om mitt eget svik uten også å måtte svikte andre, og det vil jeg ikke» sier han rett ut. Men hva med leserne? spør jeg da.

For hva er den røde tråden i denne romanen? Jo, det unevnelige sviket til Bjørnstad. Etter 797 sider føler man seg som offeret. Som om alt dette pratet om «svik» er nok en cliffhanger à la fjellet Mannen, og vi eventuelt får uttelling i et annet tiår.