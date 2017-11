Aftenposten i samarbeid med medier24. Les mer om samarbeidet her. Schibsted eier Aftenposten.

NSB og Aftenosten får begge utmerkelsen DOGA-merket 2017, skriver Design og arkitektur Norge i en melding onsdag.

– Med papirbilaget Aftenposten Lørdag valgte avishuset å gå trosse papirdødtrenden for å gi plass til fordypende featurejournalistikk, nyhetsdokumentarer og kulturstoff. Juryen mener at det å lansere et papirprodukt i en tid hvor alt forsvinner ned i smarttelefonformat, vitner om selvtillit og faglig integritet, heter det i meldingen.

«Produktet skårer høyt på form og funksjon, oppleves som innovativt og ligger helt i front innen sin bransje, også internasjonalt. Håndverket er gjennomført og solid, og vi vil spesielt få fremheve hvordan de har tilrettelagt stoffet for langlesing, og hvordan de bruker illustrasjon og foto for å holde leseren i ånde», står det i jurykjennelsen.

DOGA-merket, som inntil i fjor het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter.

– Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier, heter det.

