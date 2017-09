1 2 3 4 5 6 Melk

Har Skam-fansen fått sin egen serie, skreddersydd for å fortelle dem noe om deres eget dagligliv? Om man skal dømme – helt uempirisk – etter nasjonens kommentarfelt, var i hvert fall småbarnsforeldre et sted mellom 30 og 40 meget ivrige Skam-analytikere, og det er disse den nye norske dramakomedien Melk handler om.

Med korte, daglige episoder på den åpne portalen ViaFree legger Melk seg også på samme publiseringslest som NRK-serien, og understreker hvilken innflytelse Eva, Noora, Isak og Sana har fått på norsk TV-produksjon.

Se en kort trailer som introduksjon til denne serien:

Først fresing, så samboerskap

Ingri får beskjed om at hun er gravid, samme dag som ektemannen uventet dør på jobben. På den andre siden av byen dumper Matilde Mats. Hun oppdager kort tid etterpå at hun er gravid, men sier ingenting til ham siden han er gravid med sin nye kjæreste.

De to damene treffes på fødeavdelingen, og etter krangling, ufrivillig babybytting og fresende skuling ender det litt overraskende med at Ingri forbarmer seg over husløse Matilde. Matilde flytter inn i Ingris enkeleilighet.

Fakta: Melk ViaFree, 12 minutters episoder publiseres daglig.

Serieskapere: Julia Schacht og Ragnhild Heien Myntevik.

Med: Julia Schacht, Ragnhild Heien Myntevik, Hege Schøyen, Herbert Nordrum, Tinashe Williamson m.fl.

Søvnløse, brystpumpende alenemødre

Humoren ligger i motsetningene mellom pertentlige Ingri, som pliktoppfyllende går på barseltreff og babysang, og den lakoniske livsanskuelsen til slackeren Matilde. De går hverandre på nervene, men trekkes stadig nærmere hverandre gjennom sin felles livssituasjon.

Se Skam-Tarjei i en herlig klein scene fra Melk:

Samtidig er det et fint drama i at de blir oppriktig glade i hverandre, og både gneldringen og det felles prosjektet får dem til å fremstå som et kjeklende, men sjarmerende gammelt ektepar.

Gretne gamle gubber kan flytte seg til siden, her kommer søvnløse, brystpumpende alenemødre.

12 minutter om dagen

Melk er skrevet etter en idé av Julia Schacht og Ragnhild Heien Myntevik, som spiller Matilde og Ingri. Samspillet mellom dem er nydelig utført med perfekt timing på både komikk og de små, dramatiske øyeblikkene.

De to er med i alle scenene, men får god støtte av blant andre Hege Schøyen som morsom jordmor, fysioterapeut Espen Lervaag som deler ut oppstrammingstips til nybakte småbarnsmødre, og alltid like gode Herbert Nordrum som Matildes eks Mats.

Der skurrer på noen områder, blant annet er Oslo underlig folketom i Fleksnes-episoden, og musikken skiller seg faretruende lite fra reklamefilmene ViaFree presser inn i episodene.

Men etter noen få episoder rusler irritasjonsmomentene rolig til bakgrunnen, for Melk er en riktig så festlig komedie om brystpumper, fett hår, irriterende barselgrupper og økologiske suttekluter. Og det tar bare 12 minutter om dagen å bli oppriktig glad i Matilde og Ingri.