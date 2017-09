Dette vil kvinnene som legger deg til på Facebook

De er kledd i undertøy, har ofte utenlandskklingende navn, men utgir seg for å være fra Norge. Og de ber om å få bli venn med deg på Facebook. I perioder er det mange av dem, så forsvinner de, før de plutselig dukker opp igjen.

– De forsøker ofte å lokke deg inn på ulike datingsider, så hovedsakelig er dette markedsføring. Det er også eksempler på svindelforsøk. Det er neppe av kjærlighet de søker kontakt, sier Hans Marius Tessem, som er leder av rådgivningstjenesten Slett meg.

Svindelen kan gå ut på at kvinnene fører Facebook-brukere inn på nettsider der de må legge igjen kredittkortinformasjon eller passord. Tessem sier det også er mulig at de falske profilene ønsker å hente ut informasjon fra profilen din.

Ønsker tilgang til vennelister

Torgeir Waterhouse, som er direktør for internett og nye medier i IKT Norge, sier de falske profilene ofte er ute etter å finne folks kontakter og relasjoner.

– Disse kan brukes til å spre tradisjonell spam og til å lokke menn til å knytte kontakt med unge damer ute i verden, for så å presse dem for penger. Hensikten kan også være å reklamere for datingtjenester og pornosider. Det er mange varianter, sier Waterhouse.

Dersom man ignorerer venneforespørslene, forsvinner de raskt. Når profilene i tillegg rapporteres til Facebook, blir de ganske raskt slettet fra hele nettsamfunnet. Tessem utelukker ikke at spredningen av slike profiler foregår maskinelt. Hverken han eller Waterhouse vet hvem som står bak.

– Som regel er denne typen kriminalitet knyttet til organiserte miljøer som kvinnene ikke har noe med å gjøre. Mye foregår i Øst-Europa og Asia, i land der reguleringene gjør det lett å komme unna, sier Tessem.

Øystein Aldridge

Ligner virus og annen spam

Både Waterhouse og Tessems anbefaler å slette og rapportere de falske profilene. Ønsker man å slippe fenomenet helt, kan man endre innstillingene slik at kun venners venner får muligheten til å sende venneforespørsler.

CNBC skrev i august at Facebook fjerner 1 million falske brukere hver dag. Tallene omfatter et bredt spekter av profiler som sprer alt fra spam til svindelforsøk og hatytringer. Nettsamfunnet bruker både kunstig intelligens og manuell arbeidskraft i kampen mot uønsket innhold.

Waterhouse kaller spredningen av falske profiler for en katt-og-mus-lek mellom Facebook og svindlerne.

– De som står bak, finner stadig nye måter å nå ut på. Og Facebook finner nye måter å stoppe det på. Et eller annet sted sitter det folk og tjener mye penger, sier Waterhouse.

Facebook: – Dette slutter aldri

Aftenposten har sendt flere spørsmål til Facebook om denne saken via kommunikasjonsbyrået Släger, som jobber for Facebook i Norge. Facebooks kommunikasjonssjef i Norden, Peter Münster, svarer følgende:

– Vi bruker en rekke forskjellige verktøy for å holde vår plattform fri for spam og svindel. Facebook er en åpen plattform, og dette arbeidet slutter dessverre aldri. Hver gang vi setter en stopper for en bestemt adferd, finner svindlerne på noe nytt, som vi så også setter en stopper for.

Det mest effektive er at Facebook-brukere rapporterer mistenkelige profiler til Facebook.

– Alle profiler som ikke representerer en virkelig person, blir fjernet. Svindlere på nettet er sleipe. Det beste man kan gjøre for at beskytte seg, er å være forsiktig med hva man klikker på. For øvrig bør man bruke innstillingene til å styre hvem som har lov til å kontakte deg, mener Münster.