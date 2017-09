Skremmende vakkert fra Susanne Sundfør

1 2 3 4 5 6 Susanne Sundfør

Det ligger et voldsomt alvor over Susanne Sundførs femte studioalbum. Tittelen Music For People In Trouble er i seg selv egnet til å skremme noen vekk. Det samme er vel all forhåndsomtalen om at dette er en plate inspirert av frykten for en verden truet av politiske konflikter, miljøkatastrofer og total kollaps.

I tillegg har man i intervjuer lest at Sundfør slet med depresjon etter Ten Love Songs fra 2015, og at hun har reist verden rundt for å ta bilder av den globale elendigheten samtidig som hun har jobbet i forskjellige studioer fra Bergen til Woodstock.

Det er nærmest slik at man venter en musikalsk versjon av dommedagsbeskrivelsen i The Road når man trykker på play. Men så mørkt er dette heldigvis ikke. Alvorlig både globalt og personlig, ja, men samtidig gjenkjennelig vakkert fra denne kanten.

Enkelt med den stemmen

Music For People In Trouble er en soleklar musikalsk 180-grader sammenlignet med Ten Love Songs. Den som ønsker seg mer av forgjengerens stort sett drivende elektropop, toppet av tre-fire fengende radiohits, har ingenting å hente her.

I stedet går Sundfør tilbake til det renere uttrykket som preget hennes første utgivelser. Pop, folk, singer-songwriter, litt jazz og noen runder kunstpop. Som regel enkelt servert med kun et piano eller en gitar, krydret med elektroniske elementer, samplede lyder og taler. Og så den stemmen, så klart, som stråler i fullt register.

Den store omveltningen fra sist overrasker ikke fra en artist som alltid har søkt etter nytt, og den fungerer med hell. Det ofte nedstrippede arrangementet kler musikkens rolle. Alvoret i tekstene får romslig med plass til å treffe, samtidig som låtstrukturene underbygger det melankolsk vakre som også finnes i det mørke.

Det er på tide å ta grep

Sentralt på albumet står den nesten åtte minutter lange låten «The Sound of War», som starter med fuglekvitter ved et sildrende vann før en skummel akustisk gitar tar oss til steder i verden vi helst ikke vil, men nå må besøke:

«Leave this ghost town, before they burn it down, before they take the crown, before you hear the sound, the buzzing of the drone».

De tre avsluttende minuttene av låten er instrumentale. Mørkt dronende og tikkende mot en ambient lydverden i tittelkuttet der en mannsstemme brått snakker: «Sometimes we feel like we have to grab it and do something with it».

Etterpå kommer et par-tre låter som ikke skremmer like direkte musikalsk, men som treffer like hardt. I både «Undercover» og «No One Believes In Love Anymore» er troen på kjærligheten like vanskelig og fjern som håpet om at vi kan redde kloden fra kollaps.

Det er på tide å ta grep, ja, og Music For People In Trouble er et ypperlig sted å starte.

Albumet er tilgjengelig fredag 8. september.