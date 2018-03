Emojifilmen, en animert film regissert av Tony Leondis, vant priser for så vel verste film som verste regissør og verste manus, skriver BBC.

Juryen under det som kalles Hollywoods Razzie awards kalte filmen et «opus med snakkende bæsj». «Sjarmløs og dårlig tenkt emoji-film», skrev Aftenpostens anmelder og ga en toer.

Mens Tom Cruise fikk prisen for årets verste skuespiller for sin rolle i The Mummy.

Filmen har fått dårlige kritikker, og blitt beskrevet som hjernedød. Aftenpostens anmelder var noe mer positiv, og ga terningkast 3: «Mye lyd, én god scene, lite originalitet.»

«Cruise skulle heller ha spilt mumien. Da kunne ansiktet hans vært skjult bak bandasjer, og fansen ville ikke ha sett ham svette så mye, skrev kritikeren Peter Travers i Rolling Stone.

Filmweb

Her er noen av de andre som fikk pris:

Verste kvinnelige skuespiller: Tyler Perry i Boo 2: A Madea halloween.

Verste birolle: Mel Gibson i Daddy's Home 2.

Verste kvinnelige birolle: Kim Basinger i Fifty Shades Darker.

Den uhøytidelige prisutdelingen finner sted i Los Angeles hvert år, kvelden før selve Oscar-utdelingen.

På forhånd bemerket arrangørene av Razzie Awards at 87 av de 100 mest innbringende filmene i Hollywood i fjor var oppfølgere eller nye versjoner av filmer som er laget før.

Under årets Oscar-utdeling er det et romantisk fantasy-drama som kan stikke av med flest priser. Filmen er nominert i hele 13 av 24 kategorier.

Prisene deles ut natt til mandag norsk tid.