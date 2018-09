En del av meg skulle ønske jeg kunne skrive dette uten å bli sarkastisk. En annen del vet at det omtrent er umulig.

For hva er egentlig film? Hva er vitsen med å fortelle historier? En av de viktigste beveggrunnene til å skape kunst, mener jeg, er behovet for stadig å utforske det menneskelige landskapet. Betingelsene vi lever under. Det er et lappeteppe som aldri blir ferdig, og alle som yter sin skjerv til dette fortjener respekt.