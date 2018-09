Alkoholisme er noe filmskapere har tematisert mange ganger. Fra hjerteskjærende og vonde portretter av alkoholens ødeleggende kraft, som Leaving Las Vegas (1995), til ren svart komikk i den geniale Withnail And I (1987).

Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot er en svart, men varm komedie om alkoholisme, basert på tegneserieartisten John Callahans (1951–2010) selvbiografi. Det kunne blitt forferdelig sentimentalt, men i Gus Van Sants regi får du en innsiktsfull og klok fremstilling om veien ut av flasken.