Professor Terje Tvedt går hardt ut mot Faktisk.no

– Faktisk.no tar faktisk feil, skrev historiker og professor Terje Tvedt på Facebook mandag morgen.

Før jul ga han ut Det internasjonale gjennombruddet. Boken skapte raskt debatt om innvandring og norsk humanitær politikk. Den er også blitt en stor salgssuksess.

Søndag publiserte Faktisk.no, som er eid av NRK, VG, Dagbladet og TV 2, en faktasjekk av en påstand som Tvedt la frem i programmet Torp på NRK i forrige uke.

Tvedt sa at «Norge bare i perioden 1995–2017 økte befolkningen tre ganger så mye som Danmark og dobbelt så mye som Sverige, i forhold til befolkningens størrelse.

Faktisk.no hevder utsagnet er «helt feil». De skriver at den relative befolkningsveksten var omtrent dobbelt så stor i Norge som i Danmark, ikke tre ganger så stor. Den var heller ikke dobbelt så stor som i Sverige, men 56 prosent høyere», ifølge nettstedet.

Bruker ulike kilder

Tvedt har brukt CIAs World Factbook som kilde. Faktisk.no har brukt Eurostat. Mandag ettermiddag oppdaterte Faktisk.no sin artikkel. Da la de til opplysningen om at Tvedt og Faktisk hadde hentet sine tall fra ulike kilder.

Samtidig la nettstedet til en redegjørelse for forskjellene mellom CIA-tallene og Eurostat-tallene. De konkluderer med at det mest riktige er å bruke Eurostat, som henter sine tall direkte fra de skandinaviske statistikkbyråene.

Mandag kveld skrev Faktisk-redaktør Kristoffer Egeberg et svar til Terje Tvedt på Medier24. Innlegget ble også sendt til Aftenposten. Faktisk-artikkelen slår fortsatt fast at Tvedts påstand om befolkningsvekst er faktisk helt feil.

Egeberg erkjenner at konklusjonen kan oppfattes som hard.

– I mange av faktasjekkene våre vil det være rom for å diskutere om vi er for strenge eller for snille. Alle våre faktasjekker er vurderinger, og her har vi vurdert hvilken kilde som er best. Tvedt må ta sin del av ansvaret for at han valgte å ikke svare oss på hvor tallene var fra. Samtidig endrer det ikke på vår vurdering av tallene, sier Egeberg til Aftenposten.

Torstein Bøe/ NTB scanpix

– Lov å være uenig i konklusjonen

Tvedt skriver på Facebook at han oppga sine kilder til Faktisk i forbindelse med en annen faktasjekk tidligere i februar.

– Det er for å unngå slike misforståelser at vi strever etter å ha en dialog med de vi faktasjekker. Vi hadde en lang dialog med ham i forbindelse med den første faktasjekken. Det var dumt og ubevisst av oss at vi ikke koblet den første diskusjonen med den siste påstanden om befolkningsøkning, sier Egeberg.

Han fortsetter:

– Dette er et godt eksempel på hvor vanskelig faktasjekk er. Tvedts påstand om befolkningsøkning i Skandinavia ligger nok i grenselandet mellom delvis feil og helt feil. Det er lov å være uenig i vår konklusjon, men ser man på tallene, er det et ganske stort avvik mellom primærkildene og CIA-tallene, sier Egeberg.

Tredje faktasjekk på to uker

Tvedt reagerer også på at Faktisk.no bruker tid på å faktasjekke hans påstander for tredje gang på to uker.

Basert på tall fra Tvedts bok sa justisminister Sylvi Listhaug (Frp) i NRKs Politisk kvarter 1. februar at Norge i perioden 1995–2016 opplevde en relativt sett større befolkningsvekst enn India.

Listhaug sa også at Norge i perioden 1995 til 2016 hadde en relativ større nettoinnvandring enn USA noen gang hadde hatt etter borgerkrigen.

Faktisk.no konkluderte 5. februar med at påstanden om India var helt feil. Fire dager senere skrev de at påstanden om USA ikke var sikker. Tvedt har erkjent at påstanden om India var feil. Han har forklart Faktisk.no at dette var en inkurie. Tvedt mente egentlig Kina, ikke India.

– Jeg forstår at det kan oppleves som mye når hans påstander blir innblandet i tre faktasjekker på kort tid. Da vi gikk i gang med å faktasjekke Listhaugs påstander, visste vi ikke at tallene hennes kom fra Tvedts bok før hun fortalte oss det, sier Egeberg.

Kontroversielle påstander

Han legger til at debatten om befolkningsøkning har tatt mye plass i offentligheten i vinter.

– Debatten føres ofte av de samme aktørene, og påstandene er ofte kontroversielle. Da er det naturlig at de blir gjenstand for faktasjekk hyppigere enn andre. I flere tilfeller stemmer også påstandene i innvandringsdebatten. Da blir det sjeldent oppstyr, sier Egeberg.

Aftenposten har vært i kontakt med Terje Tvedt. Han har vinterferie og ønsker ikke å kommentere saken utover det han har gjort på Facebook.