Ebok.no klager Cappelen Damm inn for Konkurransetilsynet

Dagens Næringsliv skriver at Ebok.no mener Cappelen Damm misbrukte sin dominerende posisjon for «å hindre konkurranse på det nye fremvokste markedet for strømming av bøker».

Ebok.no mener også at forlaget krevde urimelig høye priser for å levere lydbøker til strømmetjenesten Ebok.no Pluss.

Cappelen Damm skriver i en e-post til DN at de har invitert Ebok.no til å gå i dialog og forhandlinger om prisforslaget om å levere lydbøker, uten at det er blitt møtt.

Ebok.no mener på sin side at de har forsøkt å få til en avtale med forlaget i to år.

– Cappelen Damm er trygg på at Konkurransetilsynet vil konkludere med at det ikke foreligger noe misbruk av en dominerende markedsstilling, skriver konsernsjef Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm og styreleder i Storytel as.

Ebok.no tilhører landets fjerde største bok- og forlagskonsern, Vigmostad & Bjørke (VB Bok). Cappelen Damm er nest størst og eier halvparten av Storytel AS, som har over 100.000 abonnementer og er den største strømmetjenesten av bøker i Norge.