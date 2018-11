Spice Girls gjenforenes – igjen

Popbandet annonserer tirsdag at de skal ut på turné i Storbritannia.

Det gjør de i flere sosiale medier, blant annet på Instagram:

Men det er ett av medlemmene i bandet som ikke blir med på turneen – nemlig Victoria Beckham («Posh Spice»).

Foruten henne består gruppen av Geri Halliwell («Ginger Spice»), Emma Bunton («Baby Spice»), Melanie Chisholm («Mel C» eller «Sporty Spice») og Melanie Brown («Mel B» eller «Scary Spice»).

Bandet var et av de største på 1990-tallet. De solgte mer enn 80 millioner album før de ble oppløst i 2001. Også i 2007 dro de på turné sammen. De opptrådte også sammen under avslutningsseremonien under London-OL i 2012.