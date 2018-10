For mer eller mindre nøyaktig ett år siden, mens emneknaggen #metoo var i ferd med å spre seg i sosiale medier, opprettet den amerikanske journalisten Moira Donegan et hemmelig Google-dokument med tittelen «shitty men in media» (dårlige menn i mediebransjen).

Regnearket kunne redigeres anonymt, og snart inneholdt det mer enn 70 navn på menn i mediebransjen som kvinner ønsket å advare hverandre mot.

De ble beskyldt for alt fra ubehagelig oppførsel til voldtekt.

Nå har en av mennene på listen, forfatteren Stephen Elliott, saksøkt Donegan og de anonyme kvinnene som har vært med på å redigere dokumentet.

Les mer om #metoo ett år etter: For noen ble oppgjøret brutalt. Dette er superstjernene som falt

– Folk burde ikke kunne gjemme seg bak anonymitet – i dette tilfellet anonymitet på internett – for å ødelegge livet til noen, sier Elliotts advokat Andrew T. Miltenberg til The New York Times.

Larry D. Moore / Wikimedia / CC BY-SA 3.0.

Sjokkert og deprimert av anklagene

Da det ble kjent at det eksisterte en slik liste, reagert mange. Dokumentet ble fjernet fra nettet etter bare 12 timer da media begynte å fatte interesse for innholdet.

Moira Donegan gikk senere ut og innrømmet at hun hadde opprettet dokumentet, men at hun hadde vært «veldig naiv».

Stephen Elliott er den første av mennene på listen som går til sak for ærekrenkelser. Han ble anklaget for voldtekt i dokumentet, og skrev tidligere i år et essay om sjokket over anklagene, at han ble deprimert og at det har «avsporet» livet hans. Elliott slo gjennom med boken «Happy Baby» i 2004 som også er oversatt til norsk.

Vil ha informasjon om alle kvinnene

Nå ønsker han minst 1,5 millioner dollar, eller drøye tolv millioner kroner, i erstatning. Søksmålet er ikke bare mot Donegan, men også 30 andre, foreløpig anonyme, kvinner.

Målet med søksmålet er nemlig også å finne ut hvem disse kvinnene er, gjennom å tvinge Google til å gi fra seg informasjon om hvem som bidro til å redigere dokumentet med en rettslig kjennelse. Google sier imidlertid at de ikke vil gi fra seg denne informasjonen, og at den kanskje heller ikke er tilgjengelig lenger, skriver The Guardian.

Donegans forsvarer er advokat Roberta Kaplan, som var med på å starte Time’s Up Legal Defense Fund, et fond for rettshjelp til kvinner som er utsatt for trakassering eller overgrep på arbeidsplassen.

Advokaten sier til The New York Times at hun tror søksmålet handler om noe annet enn oppreisning for ærekrenkelser, men heller «å forsøke å demotivere andre kvinner fra å stå frem».

Les også om redaktøren av det verdenskjente litteraturmagasinet som måtte gå av etter å ha publisert en tekst skrevet av overgrepsanklaget: Spesialutgaven om «menns fall» ble også redaktør Ian Burumas fall

Startet kronerulling til rettssaken

Magasinet The Cut har snakket med flere av de andre mennene på listen anonymt. De sier de ikke vil bli med på søksmålet, blant annet fordi de ikke vil tiltrekke seg offentlig oppmerksomhet i saken.

Nå går en rekke kvinner i amerikansk mediebransje ut og støtter Moira Donegan. Det er også opprettet en folkefinansieringsside hvor man kan gi pengestøtte til rettssaken.

«Girls»-regissør Lena Dunham er en av dem som har gitt penger, og skriver på Twitter at det er en ære å bidra.

It’s an honor to contribute to Moira’s fund. Anyone considering this a “complex issue” has never encountered Stephen Elliott, whose new “politics” are an unsuccessful smokescreen for years of bad behavior (I found simply meeting him to throw a damp chill on a summer day...) — Lena Dunham (@lenadunham) October 14, 2018

Forfatter Roxane Gay, som blant annet har skrevet boken «Bad feminist», mener søksmålet hans er farlig, fordi det vil gjøre det vanskeligere for kvinner å fortelle om seksuelle overgrep og bli trodd.

Look... this Stephen Elliott lawsuit is mind blowing. It’s so terrible and disingenuous and dangerous. We already live in a world where women are not believed, where there is little recourse in the face of predation. — roxane gay (@rgay) October 12, 2018

Journalist Natasha Lennard har gått ut og sagt at hun er blant kvinnene som bidro til listen, og at Elliott kan «spare seg» for stevningen som kan gi informasjon om de andre kvinnene.