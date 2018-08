Oslo er blitt en av Nordens viktigste musikkbyer med rundt 5000 konserter i året. Her har vi samlet et lite utvalg konserter du kan få med deg i løpet av høsten, før julekonsertene står i kø i desember.

I denne omgang har vi konsentrert oss om de større konsertene og scenene. Det finnes en underskog av spillesteder der du kan oppleve alt fra trubadurer og unge, lovende musikere til gamle og nye stjerner med opptredener i intimformat. Derfor har vi også ti tips for helgen i avisen hver torsdag slik at du kan orientere deg uke for uke.