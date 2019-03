Zuckerberg lover å forvandle Facebook fra å være et selskap som er blitt kjent for å godte seg i brukernes personlige informasjon, til å bli et selskap der brukerne skal få flere verktøy til å kommunisere seg imellom på, med tekst og bilder beskyttet av kryptering som Facebook selv ikke kan knekke.

Zuckerbergs visjon er presentert i et nytt blogginnlegg han publiserte onsdag, etter at selskapet han var med på å starte, i en to år lang periode er blitt rammet av en rekke avsløringer om hvor dårlig det har stått til med vern av brukernes informasjon.

Zuckerberg planlegger å sy sammen Facebooks egen Messenger-tjeneste, Whatsapp og Instagram slik at brukerne kan kommunisere med hverandre på tvers av alle programmene som Facebook tilbyr.

Whatsapp er fra før kryptert, noe hverken Messenger eller Instagram er.

Zuckerberg sammenligner den nye visjonen med å være i et rom bak lukkede dører, uten at man trenger å bekymre seg for at noen tyvlytter.

Samtidig skal Facebook og Instagram fortsatt fungere mer som et åpent torg der folk kan åpent dele det de ønsker.