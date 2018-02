20 år inn i fremtiden, i en fabelversjon av Japan, er alle hundene forvist til en gigantisk søppelhaug utenfor Megasaki. Inne i byen styrer den katteelskende ordføreren med diktatoriske planer om å utrydde menneskets beste venn.

Det kunne vært en enkel dystopisk fremtidsvisjon, men i en regissør som har en så særegen stemne som Wes Anderson, blir det noe helt annet.

– Vi viste tidlig at vi måtte dikte opp hele det politiske systemet byen er bygd på. Vi skapte denne ordføreren, og det er jo helt klart en fantasi, men vi har jobbet med denne filmen i mange, mange år. Vi så rundt oss at verden begynte å endre seg, sier Wes Anderson.

– Plutselig ble filmen ... hmmm ... veldig riktig i den verden vi ser rundt oss i dag. Jeg ser ikke bort ifra at vi underveis i filmen ble inspirert, og at nyansene fra vår virkelighet fant veien inn i filmen, sier han.

Stjernespekket hundelag

Markus Schreiber / TT / NTB scanpix

Med seg på hundelisten, eller rollelisten av skuespillere som gir stemmer til hundene, har han med seg et stjernelag. Jeff Goldblum, Liev Schreiber, Bryan Cranston og Scarlett Johansson låner alle stemmene sine til hundene. Mange har jobbet med Anderson tidligere. Bill Murray og Bob Balaban er to av veteranene.

– Jeg liker måten han jobber på, måten han lever livet sitt på. Hans kreative prosess, vel, denne gangen var det litt annerledes. Denne gangen gjorde vi bare stemmene. Jeg fikk jo ikke dra til ett vakkert sted å bare henge med folk, forteller Bill Murray da vi traff dem på et luksushotell i Berlin.

– Prosjektene hans er alltid spennende, og han er så hyggelig å jobbe sammen med. Og han er så sterk. Selv om han utstråler snillhet og godhet, så har han en enorm styrke og kreativ visjon, forteller Bob Balaban, som i dette hundeselskapet stille innrømmer at han også har plass for katter.

Balaban har spilt i over 100 filmer, og det er nok mange i Norge som kjenner ham fra den populære komiserien Seinfeld.

– Dette må ikke kona mi få vite om, men siden du er norsk, så er det greit. Jeg tror det bor en katt hjemme hos meg. En natt det var skikkelig kaldt så jeg at en katt hadde overnattet på trappen, så nå mater jeg den i hemmelighet, forteller Balaban.

Både Murray og Balaban forteller at Anderson er en av de mest kreative sjelene de vet om – at han fortsatt har hodet til et barn.

– Jeg liker ham bare ordentlig godt. Han er kompisen min, sier Murray som har samarbeidet med Anderson i åtte filmer.

Fakta: Wes Anderson Amerikansk filmskaper født i Houston, Texas 1969 Studerte filosofi på Universitetet i Texas hvor han traff Owen Wilson. Sammen begynte de å lage kortfilmer. I 1994 hadde han premiere på kortfilmen Bottle Rocket på Sundance festivalen. Foran kamera sto Luke og Owen Wilson. Denne filmen markerer gjennombruddet hans. Hans første spillefilm, Rushmore, kom i 1998 og ble en suksess. Han står også bak The Royal Tenenbaums (2001), Livet under vann med Steve Zissou (2004), Den fantastiske Mikkel Rev (2009), Darjeeling Limited (2007), Moonrise Kingdom (2012) og Grand Budapest Hotel (2014)

Stop motion animasjon byr på morsomme utfordringer

Twenieth Century Fox

Isle of Dogs er laget med det som kalles stop-motion teknikk med dukker. Enkelt forklart betyr det at filmskaperne flytter og fotograferer bilde for bilde for å skape en illustrasjon av bevegelse og liv foran kamera. Wes Andersons film er den første animasjonsfilmen som har fått æren av å åpne filmfestivalen i Berlin, som arrangeres i år for 68 gang.

– Du havner bort i morsomme utfordringer, men her som i alt annet må du ha en god historie. Det kan dog by på praktiske problemer, som at du plutselig oppdager at en av hunde-dukkene ikke kan smile. Men du må bare løse det, forteller han videre.

CHARLIE GRAY / Twentieth Century / e-mail

Hundene, som prøver så godt de kan å overleve på søppeldynga, var ikke ment å være et speilbilde på oss mennesker. Anderson mener historien kunne foregått hvor og når som helst, men valget falt på Japan da filmskaperen er glad i japansk filmkunst og Akira Kurosawa spesielt.

– Historien startet med hundene, det var deres historie som var utgangspunktet. Hva slags historie er det de tar oss med på? Når jeg setter meg ned for å begynne arbeidet med et manus har jeg sjeldent en ferdig idé. Historien blir til underveis. At filmen kan ses på som et speil på verden vi lever i, er noe som kommer etterpå. Det er ikke noe jeg planlegger, avslutter Anderson.

Isle of Dogs får kinopremière i Norge: 27. april 2018