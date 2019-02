– Hvordan i all verden kan dataspill være en dum ting?

– Nei, nei, nei!

Tre fortvilte rop etterfølges av lyden av intens trykking på plastknapper.

– Søren ass, nå hoppet jeg ut igjen!

Tre kompiser sitter fremoverlent i en liten sofa og følger oppslukt med på det som skjer på skjermen foran dem.

Nå og da lyder fortvilte eller overlykkelige utrop fra sofaen, idet de fargerike karakterene fra Super Smash Bros klarer å treffe hverandre med ildkuler eller gigantiske hammere.

Det er fredag ettermiddag, og Daniel Wegner Fiksdalstrand (16), Jonas Karl Håkon Toften (17) og Patrick Magnus Mathieson (17) er samlet for den ukentlige spillkvelden på Spillhuset i Lommedalen i Bærum.

– Mer voldelig av dataspill?

96 prosent av alle gutter mellom 9 og 18 år spiller dataspill, ifølge Medietilsynets undersøkelse for 2018. Samme tall for jenter er 63 prosent. FIFA, Minecraft, Overwatch, GTA og Call of Duty var de mest populære spillene i fjor.

Det blir stadig vekk diskutert om dataspill, og da spesielt voldsspill, er skadelig for barn og unge. Det får mange foreldre til å bekymre seg.

Men dataspill gjør deg ikke mer aggressiv eller mindre empatisk, har forskere fra det tyske Max Planck-instituttet konkludert. Gjennom to måneder lot forskerne en gruppe mennesker spille voldsspillet Grand Theft Auto (GTA) daglig. En annen gruppe spilte The Sims, og en tredje gruppe spilte ingenting.

Resultatet var tydelig: Forskerne fant absolutt ingen forskjeller, hverken positive eller negative, mellom gruppene som spilte voldsspill og resten.

Samtidig peker flere forskere på at dataspill er bra for barn og unges hjerne, kreativitet og sosiale ferdigheter.

Paal Audestad

Ble kalt nerd

– Gaming lar deg henge med dine nærmeste venner, samtidig som du lærer samarbeid, historie og språk. Hvordan i all verden kan det være en dum ting?

Det sier Joachim Haraldsen (26), også kjent under navnet «Noobwork». På sin Youtube-kanal, med rundt 200.000 abonnenter, legger Haraldsen daglig ut spillrelaterte videoer. Han opplever at gaming er mye mindre stigmatisert enn hva det en gang var.

– Da jeg vokste opp, var du nerd om du spilte dataspill og var interessert i fantasiverdener. Mange, meg selv inkludert, ble utstøtt, forteller han.

Som 16-åring ble Haraldsen operert for en skjevhet i ryggen. Operasjonen gjorde at han ble sengeliggende i fire år og måtte slutte på skolen. I denne perioden brukte han mye tid foran dataskjermen. I løpet av et par år ble han en av verdens beste e-sport-utøvere i spillet Word of Warcraft.

Ble frisk fra depresjon og angst

I tiden etter operasjonen slet Haraldsen med depresjon og sosial angst, men opplevde at engasjementet for dataspill og Youtube-kanalen gjorde ham friskere. Daglig snakket han med andre dataspillelskere på nettet, og for første gang følte han seg forstått.

– Da jeg begynte å reise rundt i verden på spilleventer, møtte jeg mange av disse menneskene på ordentlig. I dag er flere av dem mine nærmeste venner, sier han.

I 2013 opprettet Haraldsen Youtube-kanalen «Noobwork». Gjennom den ønsket han å formidle de positive sidene ved gaming.

Haraldsen tror dataspill kan gjøre det enklere for gutter å snakke om vanskelige ting, som følelser.

– Mange gutter føler de må være tøffe og kule og synes det er vanskelig å snakke med kompiser om følelser. Men når man spiller dataspill, kan det være enklere å åpne seg, siden man holder på med noe annet samtidig, sier han.

Håkon Jøssang

En god historie

Tilbake i Spillhuset, der de tre guttene møtes minst en dag i uken for å skravle, spille og «bare løpe rundt og være ungdom», forteller de at en god historie er helt avgjørende for et godt spill.

– Det må være en god historie som holder deg engasjert gjennom hele spillet fra start til slutt, sier Patrick Magnus Mathieson.

– Hvis historien i spillet får Patrick til å gråte på slutten, da er det et godt spill, sier Daniel Wegner Fiksdalstrand og ler.

Gjennom gaming kobler guttene av fra den stressende skolehverdagen og får energi.

– Gaming lar meg oppleve ting jeg ikke kan oppleve noen andre steder. Jeg kan jo oppleve en god historie med en bok eller en film, men det gir meg ikke mulighet til å være interaktiv og engasjert i historien som fortelles, sier Mathieson.