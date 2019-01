Det er FF0000, sa EDB-apparatet til meg. Jeg hadde sittet i noen uker og lest e-post og trykket på en knapp med et trivelig lite bålsymbol hver gang det kom en melding om at jeg kunne få fire tommer større forplantningsorgan, billig lån, evig frelse og en video av Lolita i samkvem med kamel og parkometer levert på døren.

Noen tusen ganger trykket jeg på Gehenna-knappen. Og se, jeg fikk dressert søppelpostfilteret til å kaste posten for meg, gjennom et lite dataprogram inspirert av metoder IBM hadde puslet med på 1960-tallet for å kategorisere tekst automatisk. Med ivrige fingre kunne jeg undersøke hva programmet hadde lært seg.