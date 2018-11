Vi kjenner palestinerne som flyktninger fra TV-reportasjer og dokumentarer der de som regel er redusert til desperate, anonyme skjebner. Mats Grorud tar også utgangspunkt i deres tragiske og fastlåste tilværelse i denne filmen, men anvender noen uortodokse grep.

Ved bruk av 2D-animasjon og dukkefilm skaper han et filter til hovedpersonen Wardi og hennes familie som gjør at desperasjonen og følelsene aldri tar overhånd. Det gjør oss mer mottagelige for Groruds ambisiøse forsøk på å forene familiens historie med palestinernes historiske odyssé som et fordrevet folk.