Aftenposten i samarbeid med Medier24. Les mer om samarbeidet her.

Nå er det klart hva Harald Stanghelle skal gjøre etter tiden som redaktør i Aftenposten. På direkten på eldrekanalen NRK P1+ ble det fredag morgen kjent at han blir ny programleder i kanalen.

– Vi skal jobbe med å finne formen på det, men jeg er helt sikker på at lytterne kan forvente seg samtaler, refleksjon og møter med mennesker som har noe å snakke om. Jeg er dårlig på pludring og enda dårligere på pludring i radioen, sa Stanghelle i intervju med programleder Viggo Valle i P1+.

Overrasket over å bli spurt

Enn så lenge har ikke programmet fått noe navn, men de jobber med saken. Det som derimot er kjent er at det blir et fast radioprogram på fredager klokken 12.30. Premiere blir rett over nyttår.

– Du er jo et kjent mediemenneske og har nettopp avsluttet jobben i Aftenposten. Hvorfor sa du ja til dette? spurte Valle på direkten.

– Jeg ble overrasket og glad da jeg ble spurt om å være programleder for et program som dette. Da jeg sluttet i Aftenposten som redaktør, sa jeg at det var for å få et taktskifte når jeg nå skal på oppløpssiden av yrkeslivet mitt – og dette er definitivt et taktskifte, sa Stanghelle og fortsatte:

– Det å debutere i yrkeslivet som 62-åring er både stort og et privilegium.

Skal skrive fast for Aftenposten

Stanghelle skal fortsette å ha en ukentlig kommentar i Aftenposten.

– Harald Stanghelle er en glimrende intervjuer og formidler og dette tror vi kommer til å slå meget godt an blant våre lyttere, sier programsjef Line Gevelt Andersen i NRK i en melding.