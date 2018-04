1 2 3 4 5 6 Loving Vincent

Stendahl-syndromet beskrives som en psykosomatisk lidelse som blant annet kan føre til svimmelhet i møte med kunst.

I starten av Loving Vincent ble jeg faktisk svimmel da de sterke og fargerike animasjonsmaleriene flimret over skjermen. Kanskje fikk jeg et lite snev av syndromet i møte med filmen?

Håndmalt animasjon

Loving Vincent er tidenes første oljemalerianimerte langfilm. 125 kunstmalere fra hele verden har laget over 65.000 malerier som til slutt forteller historien om kunstner Vincent van Goghs liv.

Hver eneste rute er håndmalt med oljefarger. Filmens to skapere, Dorota Kobiela og Hugh Welchman, mente at bare håndmalt animasjon kunne gjenskape følelsen i van Goghs penselstrøk.

Filmen ble først spilt inn som en vanlig langfilm med skuespillere i studio og greenscreenteknikk. I etterkant ble hver filmrute rekonstruert med oljefarge.

Resultatet er rett og slett overveldende. Fra første stund blir du bombardert med voldsomme sanseinntrykk. Det tar tid før øynene blir vant til å se maleri i bevegelse. Fargene er, i likhet med van Goghs malerier, sterke og heftige. Filmen ga meg nesten samme følelse som første gang jeg gikk inn i et rom fylt med van Goghs malerier. Du blir slått over ende, og jeg skal innrømme at det tok litt tid før jeg ble dratt inn i historien.

Noen av tilbakeblikkene er malt i svart/hvitt. Det er godt at vi i noen av sekvensene får et pusterom fra fargeeksplosjonene på lerretet.

En krimhistorie

Historien starter med at Armand Roulin (Douglas Booth) får i oppdrag av sin far, som er postmester og en venn av van Gogh, om å levere et brev til den avdøde kunstnerens bror, Theo. Roulin drar til Paris bare for å oppdage at Theo også er død.

Da begynner Roulin å nøste opp i trådene som førte til at Vincent van Gogh tok sitt eget liv, bare 37 år gammel. Han begynner etter hvert å tvile på at van Gogh faktisk var suicidal. Kan det ha dreid seg om et mord eller en ulykke?

Historien er dermed lagt opp som en liten krimhistorie. Det spekuleres fortsatt på omstendighetene rundt kunstnerens død. Van Gogh solgte bare ett maleri i sin levetid, men regnes i dag som en av den moderne kunstens skapere.

Mer enn en gimmick

Oljeanimasjon kunne lett blitt en gimmick. For meg gjorde teknikken at historien om van Gogh ble levende. Personer fra hans malerier fremstår i et lite øyeblikk som ekte mennesker.

Det er likevel klart at de voldsomme sanseinntrykkene til dels skygger over det som burde vært en mer kompleks historie. Kanskje kunne historien gravd enda dypere ned i malerens liv og hans relasjoner? Filmen tar deg aldri med inn i psyken til kunstneren. Han forblir et mysterium.

På den andre siden er det kanskje litt av poenget. For filmen handler like mye om Armand Roulins egen reise. I løpet av filmen går han fra å være en umoden guttunge til en voksen mann som tar ansvar for sine egne handlinger.

Du får ikke vite mye nytt om Vincent van Gogh i løpet av filmen, men Loving Vincent får deg til å se på maleriene hans med friske øyne.