I et internt saksnotat sendt til fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, foreslår dekanen å vurdere øremerkingen av midler til Senter for Ibsen-studier.

– I praksis vil dette si at senteret avvikles, sier senterleder Frode Helland.

Dette viste også en rapport fra 2016, som gjennomgikk Ibsensenterets finansieringsmodell. Uten øremerkingen vil ikke Norges viktigste knutepunkt for forskning og dokumentasjon om Henrik Ibsen overleve, konkluderte rapporten.

Konsekvensen er, ifølge Helland, at 26 års arbeid og investeringer på rundt 200 millioner kroner er i fare.

– Det er bakstreversk og uttrykker en form for kulturfiendtlighet. Det er ingen tvil om at målet er å fjerne senteret, sier han.

Fredag denne uken skal saken opp til diskusjon i fakultetsstyret.

– De digitale arkivene vil forvitre

I dag er summen av de øremerkede midlene på litt over 5,6 millioner kroner. De resterende midlene senteret disponerer i 2018, er på rundt 2 millioner.

Ibsensenteret har som oppgave å formidle, forske på og dokumentere Ibsens verker. Mye av dokumentasjonen ligger på nettet. Dette inkluderer blant annet Ibsen-arkivet med over 2000 bilder fra teateroppsetninger og malerier laget av Ibsen, databasen IbsenStage med alle oppsetninger av Ibsens teaterstykker globalt og digitale versjoner av alt Ibsen skrev i Henrik Ibsens skrifter.

Databasene blir brukt av forskere, studenter og andre interesserte i hele verden. Flere internasjonale forskere har de siste ukene sendt fakultetet bekymringsmeldinger om senterets fremtid.

Dersom øremerkingen forsvinner, er det ikke lenger midler til å finansiere vedlikeholdet av de digitale ressursene, ifølge Helland.

– Vi risikerer at en viktig del av norsk kulturarv forvitrer. Nettsteder som ikke oppdateres eller videreutvikles, vil gradvis bli ubrukelige. Til slutt havner de på den digitale gravplassen, sier Nina Marie Evensen. Hun har ansvaret for å vedlikeholde nettressursene.

Kontrakten hennes utløper om tre uker.

– Dekanen har sagt nei til å forlenge vikariatet hennes. Dermed kan det se ut som at han forskutterer resultatet av fakultetsstyrets behandling av denne saken, sier Helland.

Fakta: Dette er Senter for Ibsen-studier Ibsensenteret ble opprettet i 1991 og startet sin aktivitet i 1993 som et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalbiblioteket og Universitetet i Oslo. Senterets oppgave er å legge forholdene til rette for forskning og kunnskapsformidling om Henrik Ibsen og hans forfatterskap. Senteret har også som mål å styrke Ibsen-studiene i nasjonal og internasjonal sammenheng. Begynte å tilby undervisning i 2004. I 2010 ble senteret lagt inn under Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, med øremerket bevilgning og budsjettmessig selvstendighet.

Dekanen: – Ikke aktuelt å avvikle

Arne Bugge Amundsen, dekan ved HF-fakultetet, sier til Aftenposten at han ikke kjenner seg igjen i denne fremstillingen.

Han skriver i en e-post at det overhodet ikke er aktuelt å avvikle Ibsensenteret.

«Det fakultetsstyret ved HF skal diskutere, er hvordan fakultetet fremover skal finansiere både Ibsensenteret og instituttenes øvrige virksomheter. Spørsmålet er om det er rimelig at Ibsensenteret skal fortsette å ha en helt annen finansieringsordning enn fakultetets øvrige spesialiserte aktiviteter som ikke har øremerket finansiering.»

På spørsmål om hva som kommer til å skje med de digitale ressursene, svarer Amundsen følgende:

«Et eventuelt bortfall av hele eller deler av øremerkingen innebærer ikke at det ikke vil bli budsjettmidler til å drive Ibsensenteret, men vi skal diskutere innretningen på finansieringen», skriver Amundsen.

Vedtaket om senterets fremtid skal fattes først i juni.

Forsker: – En viktig debatt feid under teppet

Kristin Gjesdal, førsteamanuensis i filosofi ved Temple University i USA og professor II i filosofi ved UiO, takket nei til en stilling ved Ibsensenteret da hun fikk inntrykk av at dekanen vurderte å restrukturere finansieringen av senteret.

– Et senter med øremerket budsjett har en forutsigbarhet. Det muliggjør spennende langtidsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Det er noe helt annet å være avhengig av stipender og korttidsfinansiering, sier hun.

Hun mener det er legitimt at en dekan inviterer til debatt om senterets rolle og funksjon, men er bekymret for at denne debatten nå blir omdefinert til et spørsmål om penger.

– Det som har skjedd her, er at et viktig prinsipielt spørsmål er blitt dysset ned av smålige økonomiske hensyn. Relativt sett er det ikke snakk om så store beløp. Dette handler om universitetsledelsens prioriteringer, men også om norsk kulturpolitikk. Slikt sett er det en debatt som bør ha interesse langt utover øvre Blindern, sier Gjesdal.

Til dette svarer dekan Amundsen følgende:

«Det vi skal diskutere i denne omgang, er fordelingsmodellen til fakultetets enheter, ikke kvaliteten på enhetene.»

Tidligere styreleder: – En fraskrivelse av ansvar

Digitaliseringen av Ibsens verker er videreutviklet fra det som het Ibsen.nett. Dette nettstedet for Ibsen-ressurser ble opprettet på initiativ fra Nasjonalkomiteen for Ibsen-satsingen. Komiteen var statlig oppnevnt og hadde i årene 1997–2006 ansvaret for å forberede Ibsen-markeringen i 2006.

– Jeg mener at det som skjer ved UiO nå, er en fraskrivelse av ansvaret som Universitetet tok på seg da Ibsensenteret ble opprettet og et brudd på forutsetningene som ble satt den gangen, sier Helge Rønning, tidligere styreleder ved Ibsensenteret og medlem av Nasjonalkomiteen.

Til jubileumsåret 2006 var det Aschehoug forlag som påtok seg rollen som utgiver av den nye papirutgaven av Ibsens samlede verker. Prosjektet kostet nærmere 100 millioner, og intensjonen var at bokutgaven skulle være starten på et langsiktig digitalt prosjekt.

– Det vil være et brudd på intensjonen fra UiOs side å stoppe fullføringen av Ibsen-verket i digital form, sier William Nygaard, daværende forlagssjef i Aschehoug.

– Det er trist og beklagelig dersom HF-ledelsen ikke ser konsekvensene av et slikt brått kutt i satsingen på vår fremste litterære kulturarv, sier han.