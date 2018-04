–For en verden med likhet og frihet fra patriarkens holdninger og religiøs fanatisme, sier Sara Omar.

– Jeg skriver for å overleve, fortsetter hun. Og jeg er klar over at min overlevelse kan befri andre mennesker som hver dag blir tyrannisert. Jeg hadde flere selvmordsforsøk bak meg. En dag valgte jeg å si at «hvis du dør i dag, så har de vunnet». Jeg tok en beslutning. Pinslene, frykten og andre menneskers makt over meg skal ikke være større enn sannheten. Så begynte jeg å skrive. Jeg visste at stoffet mitt var gull, og at jeg kunne sette meg ned og skrive ut våre jenters, kvinners og barns smerte og skam.