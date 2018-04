Skam-eventyret er i gang i USA. Denne uken ble de første klippene av Skam Austin sluppet, og mange tusen Skam-fans verden over har samlet seg i Facebook-gruppen SKAM Austin – The Official Group.

Der har en rekke ungdommer delt bilder av tatoveringer med sitater fra norske Skam. Aftenposten har fått lov til å vise frem noen av dem.

Brasilianske Carolina Do Nascimento har tatovert «Du er ikke alene» på underarmen sin.

– Jeg fikk tatoveringen fordi jeg ble kjent med Skam under en svært vanskelig tid i livet mitt. Jeg oppdaget at jeg hadde angstlidelse og var på vei til å bli deprimert, sier hun.

Privat

Men så så hun tredje sesong av Skam og scenen hvor Nils Bech synger «O helga natt» i Sagene kirke. Hovedrollen «Isak» er der med foreldrene sine, men drar før konserten er ferdig for å finne sin store kjærlighet, «Even». Det er Isak som sier ordene «du er ikke alene» til ham.

– Klippet hjalp meg med å innse at jeg ikke er alene og at jeg ikke må gå igjennom dette alene. Jeg fikk en tatovering som en daglig påminnelse på det, sier hun.

Privat

Påminnelse om å leve livet

TV-serien Skam har fans over hele verden, blant annet i Spania, Skottland, Tyskland, Filippinene, Paraguay, Italia, Frankrike, Tyrkia, USA, Storbritannia, Marokko og Danmark. For å nevne noen.

Jesse Shea fra Canada har tatovert «Livet er nå» på armen.

Setningen er det avsluttende sitatet tredje sesongs siste episode, og sies av «Isak», spilt av Tarjei Sandvik Moe.

– Jeg fikk laget tatoveringen på impuls i januar i år. Jeg ville ha tatoveringen som en ikke for klisjéaktig påminnelse om å nyte livet og leve det fullt ut, sier han.

Privat

– Skam endret livet mitt

Også skotske Tracy Gardner har tatovert «Du er ikke alene». Den fikk hun samme dag som siste episode av fjerde sesong ble vist.

– Etter å ha levd med psykisk sykdom store deler av livet, har jeg aldri følt meg forstått. Og jeg følte jeg var ensom. Skam endret livet mitt. Serien ga meg et helt nytt syn på livet, og jeg møtte venner fra hele verden. Den ga meg en påminnelse om at jeg er her og nå, sier Gardner.