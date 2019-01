Bondevik reagerer på Deichman-salg

I et debattinnlegg i dagens Aftenposten skriver Bondevik at det er ille at Deichman nå skal legges ut for salg. Han mener det er et offentlig ansvar å se til at det sentrale og monumentale bygget får en fremtidig bruk som står i stil med historie og omgivelser.

– Mange stusser over at dette flottet bygget nå skal selges. Samtidig har vi registrert at det ikke har vært noen interesse for å bruke bygget. Jeg synes kommunale og statlige myndigheter bør kunne fortelle til offentligheten hva som er blitt gjort, og hvorfor det ikke har vært noen interesse, sier Bondevik.