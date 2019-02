Burning er en sørkoreansk film som det er vanskelig å forstå at kan være så hyllet som den er. Det at den var med på å kjempe om gullpalmen i Cannes i fjor, forteller meg først og fremst at kvalitet kommer i så mange varianter, og at det skal vurderes av så mange blikk at det nesten er et ubrukelig ord. For meg er filmen direkte svak.

Den poserer med å være basert på en novelle av Haruki Murakami. Men i virkeligheten låner den noen få elementer fra Murakami og bruker dem på en slentrende måte.