– Dette er en urovekkende trend. Spesielt ved store hendelser i USA ser vi at sosiale medier flyter over av desinformasjon fra ulike grupperinger og nettroll, sier Kristoffer Egeberg, redaktør for Faktisk.no.

I forrige uke så vi nok en gang hvordan falske påstander og rykter sprer seg på nett raskere enn den egentlige nyheten.

Tirsdag kveld norsk tid meldte politiet i San Bruno i California at de hadde rykket ut til Youtubes hovedkvarter etter at det var blitt avfyrt skudd. Ikke lenge etter begynte konspirasjonene å spre seg i sosiale medier.

Flere ble skadet før skyteren tok sitt eget liv: Den mistenkte gjerningskvinnen skal ha vært rasende på Youtube.

Gjentatt spøk å peke ut Sam Hyde

Meldinger om at gjerningspersonen var en kvinne med sjal på hodet fikk flere til å spekulere om hvorvidt det var snakk om en muslimsk terrorist, skriver The Independent. Andre meldte at det var «falske nyheter» at skyteren var en kvinne.

Flere falske meldinger handlet om at komikeren Sam Hyde skulle være skyteren. Hyde er blitt beskyldt for så mange masseskytinger av anonyme internettbrukere, at det er blitt en «meme», eller gjentatt spøk, å dele bilder av ham som gjerningsmann i sosiale medier, skriver The New York Times.

Da en varebil kjørte inn i en folkemengde i den tyske byen Müntser lørdag spredte «memet» seg nok en gang: Etter masseskytinger spres nesten alltid bildet av denne komikeren.

1. The suspect is NOT SAM HYDE. This is the #1 hoax during breaking news situations. pic.twitter.com/yIA7aTAtYI — Jane Lytvynenko 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️ (@JaneLytv) April 3, 2018

– Det er flere grunner til at falske nyheter sprer seg så raskt i forbindelse med slike hendelser. I kommunikasjonskanaler som 4chan og Reddit oppstår såkalte «brigader» av brukere som ønsker å trolle offentligheten ved å spre falsk informasjon på Twitter og Youtube. I tillegg er det tusenvis av roboter på Twitter som er laget for å skape forvirring når krisesituasjoner oppstår, sier Petter Bae Brandtzæg ved SINTEF.

En rekke kjente Youtubere ble utpekt som skyteren, blant andre Matt Jarbo. Også journalist Jane Lytvynenko ble koblet til skytingen da hun forsøkte å avkrefte noen av de falske meldingene på Twitter.

– Enormt problem

Google, Facebook og Twitter alle har satt i verk tiltak for å hindre at falske nyheter sprer seg i sosiale medier. Likevel greier de ikke alltid å henge med.

– De store internettaktørene har et enormt problem. Fortsatt er det sånn at algoritmene til for eksempel Youtube og Facebook kan bidra til å spre falske nyheter og manipulasjon, sier Petter Bae Brandtzæg.

Skjermdump fra Twitter

Brandtzæg oppfordrer til å være spesielt varsom med løpende oppdateringer på en nyhetssak i sosiale medier.

– «Real time»-informasjon på Twitter må man være veldig kritisk til, og helst bør man gi det et par dager før man konkluderer med noe som helst i krisesituasjoner. Meldinger som sprer seg raskt i forbindelse med dramatiske hendelser som skyting og terror, er ofte knyttet til falsk informasjon, sier han.

Forskere ved The Massachusetts Institute of Technology (MIT) offentliggjorde for noen uker siden en omfattende studie som viste at falske nyheter spres mye raskere enn de ekte. Faktisk er sjansen hele 70 prosent større for at en løgn deles i sosiale medier enn en sannhet, ifølge avisen The Times.

privat

Hacket kontoen til et av ofrene

Det er ikke bare anonyme Twitter-kontoer som bidrar til å spre løgner ved slike hendelser.

Vadim Larusik, en av de ansatte i Youtube som befant seg i hovedkvarteret under skytingen, oppdaterte løpende på Twitter hva som skjedde. Men etter at han meldte at han var i trygghet, ble kontoen hans hacket.

«Vær så snill, hjelp meg å finne vennen min, jeg mistet ham i skytingen», var en av meldingene som ble lagt ut av hackerne, skriver BBC.

Når troverdige nyhetskilder eller verifiserte kontoer hackes, blir det enda vanskeligere å avdekke de falske nyhetene.

Et eksempel er hackingen av nyhetsbyrået APs Twitterkonto i 2013. Den falske meldingen om at USAs president Barack Obama hadde blitt skadet etter en eksplosjon i Det hvite hus førte til et kraftig børsfall, skriver blant andre The Washington Post.

Da Børge Brende var utenriksminister, begynte plutselig Twitterkontoen hans å publisere meldinger på Tyrkisk. Videre fulgte en rekke kryptiske meldinger.

Sprer seg også i Norge

Faktisk.no-redaktør Kristoffer Egeberg mener det er blitt mer av denne typen feilinformasjon også i Norge.

– Stadig oftere ser vi mer eller mindre bevisst spredning av rykter og usannheter. For eksempel i forbindelse med ran, slagsmål eller voldtekter er folk raskt ute med antagelser. Selv om det viser seg å være helt feil, kan det likevel påvirke folks oppfatning av saken, sier Egeberg.

Bøe, Torstein / NTB scanpix

– Vi er alle ansvarlige

Mens «brigadene» av nettroll kanskje sprer løgner for moro skyld, finnes det nok av dem som prøver å spre propaganda og sverte meningsmotstanderne sine.

– Det er både såkalte «false flag»-meldinger, som sprer konspirasjoner om at for eksempel en skoleskyting egentlig ikke skjedde. Mange ønsker også å plante informasjon om at gjerningspersonen for eksempel er innvandrer, muslim, eller høyreradikal. Det er mange som bruker mye energi på å skape støy og uro, sier Egeberg.

Mediene konkurrerer ofte om å være først ute med nyhetene, noe de som sprer falsk informasjon utnytter. Egeberg mener det er i ferd med å endre seg.

– Jeg mener vi allerede kan se et tydelig skifte. Mediene er blitt smertelig klar over hvor galt det kan gå, og er nå mer opptatt av å være best enn av å være først. Det er ekstra viktig at mediene advarer leserne om falsk informasjon og formidler hva de kan stole på. Men vi er alle ansvarlige for å skjerpe oss, og tenke over hva vi liker og deler i sosiale medier, sier han.