100 personer i markedsførings- og salgsavdelingen i Snap Inc. mister jobben, skriver Techchrunch. De kan også fortelle at 100 ingeniører måtte forlate arbeidsplassen sin tidligere denne måneden.

I en uttalelse skriver strategisjef Imran Khan at selskapet har hatt en formidabel vekst og nedskjæringene kommer som en konsekvens av omstrukturering i selskapet.

– Disse endringene reflekterer tanken vår om at tettere integrering og samarbeid mellom de ulike avdelingene er nøkkelen til stabil vekst. Selv om denne prosessen har tvunget oss til å ta noen vanskelige valg, tror vi at et samsvar mellom strukturen vår og målene våre vil gjøre oss sterkere, skriver Khan.

Det er ikke lenge siden sist Snapchat var i trøbbel. Tidligere i år fikk de mye negativ oppmerksomhet for en stor designoppdatering. Mange reagerte, også Kardashian-søsteren Kylie Jenner.

«Såå er det andre som ikke åpner Snapchat lengre? Eller er det bare meg ... ugh, dette er så trist,» skrev hun på Twitter i februar. Samme dag falt markedsverdien til selskapet med over 10 milliarder kroner.

Likevel er ikke alt negativt. Fjerde kvartal i 2017 satte Snap Inc. en personlig rekord med tilnærmet 2,2 milliarder norske kroner i omsetning.