Helene Flood Aakvaag skriver tamt om skam

Helene Flood Aakvaag

Hei, skam. En bok om følelsen skam, hvorfor den oppstår og hva den gjør med oss

Sakprosa

Cappelen Damm

Sakprosaboken Hei, skam handler ikke bare om skammen som følelse, men også om følelsens nytte. Helene Flood Aakvaag, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (og før dette forfatter av en ungdomsroman), er derfor like opptatt av den lille skammen som av den store. Skammen som trenger helt inn til kjernen av hvordan man oppfatter seg selv som person, har nemlig også en mildere slektning: en mer sosialt nyttig skam som gir oss nødvendig informasjon.

I bokens siste – litt sent spør du meg – kapittel, «Om å håndtere skam», skriver Aakvaag at hun «vil nyansere skammens tilsmussede rykte». I det hele tatt kommer hun sent til bokens interessante spørsmål og påstander: «Skammen er det vi må komme oss gjennom for å våge», skriver hun i samme avsnitt, som for øvrig handler om Brené Brown, en amerikansk skamforsker som har tatt steget hele veien fra akademisk til selvhjelpslitteratur.

Et steg denne boken ikke har vært interessert i – eller våget?

Den gylne middelvei

Som leser blir jeg nesten like forbauset som Aakvaag selv, da en psykologkollega spør henne om hun virkelig mener at skam kan være bra. Er ikke den tradisjonelle oppfatningen av skam at den er bra? Nå har psykologer lenge hatt et spesielt anstrengt forhold til akkurat denne følelsen, men sosialpsykologer skulle man tro var fortrolig med skammens sosiale funksjon?

Den gylne middelvei som Aakvaag argumenterer for – refrenget: «Skam burde også kunne være bra for oss, dersom den dukker opp i rett situasjon, med passelig intensitet, og utløser en nyttig adferd» – slår meg som nesten for selvfølgelig til å skrive en hel bok om.

Skammens nytte og unytte utforskes innen områder som kjønnsroller, sex og samliv, seksuelle og voldelige traumer, men det ble aldri helt klart for meg hvem hun skriver for.

Kollegaens vantro spørsmål får en til å tenke at Aakvaag faktisk utfordrer et dogme i faget sitt. Men boken er litt for enkelt skrevet for fagfolk og for studenter. For lekfolk er den litt for upraktisk – med unntak av siste kapittel ligner den ikke en selvhjelpsbok – og for lite underholdende. Hun gjør en god innsats med navngitte karakterer som fungerer som eksempel på forskjellige typer skam, men de forblir nettopp eksempler, og boken forblir da også en litt teoretisk utenpåbeskrivelse av noe som fortjener dypere behandling.

Den tamme middelvei

CAPPELEN DAMM

Aakvaag skal ha for at hun ikke sensasjonaliserer funn, som en amerikansk forfatter av en lignende populærvitenskapelig bok nok ville ha blitt presset til. Det er heller ikke dette jeg savner. Jeg tenker at bokens uforløste potensial ligger i ønsket hun uttrykker om å nyansere skammen. Problemet er at nyansen i boken er den litt tamme middelveien, altså det de fleste kan være enige om, og som det allerede finnes empiri på (noe av den har forfatteren selv vært med på å produsere).

Dette er ikke bare en kritikk av denne boken, men av en hel sjangers akademiske forsiktighet. For meg er ikke viljen til nyanse noe trygt, men noe radikalt – en vilje til å trenge inn i det grumsete og uklare. I det uklare venter den nye klarheten, i nyansene ny kunnskap. For å være nyansert på den måten, må man også til tider være det motsatte: unyansert, spekulativ, leken. Man må være litt mindre forsker, litt mer forfatter og filosof – gjøre ikke bare vitenskapelige, men også tankeeksperimenter.

Kort sagt: våge å skjemme seg ut.

Hele boken hadde ikke trengt å være som dette. Bare de delene hvor forfatteren berører, uten helt å artikulere, den grunnleggende spenningen som ligger latent i middelveien hun forkynner. Spenningen kan best uttrykkes med spørsmålet: «Skal jeg føle mer skam nå eller mindre?» Aakvaag utforsker denne distinksjonen med karakterene, som befinner seg på et spektrum fra for skamfulle til for skamløse, og som har forskjellige utfordringer med dette.

Det hun aldri helt utforsker – og det ville hevet boken betraktelig om hun gjorde det – er hvordan vi alle må leve med denne spenningen.

Tilløp til mer

Det finnes tilløp til dette i sistekapitlet, som i det hele tatt er løsere, mer rotete og engasjert. Språket blir lett og til tider rytmisk, sånn som det også var i den mer personlige innledningen.

Bokens mest oppsiktsvekkende påstander kommer her og fortjener utdyping:

Vi må møte skammen som en gammel bekjent.

Løsningen på skam etter traumer er å endre alle de andre.

Skammens catch 22 er at vi trekker oss unna, sånn at vi ikke lenger mottar informasjonen vi trenger for å slutte å skamme oss.

Der resten av boken er såpass akademisk, empirisk trygg at emnet lukkes mer enn det åpnes, gjør slutten meg nysgjerrig på hva hun kommer til å skrive videre.

Fem bokanbefalinger om skam

Amazon

The Passionate State of Mind (1955) av Eric Hoffer

Eric Hoffer var havnearbeider og selvlært filosof. The Passionate State of Mind er oppfølgeren til debuten The True Believer (1951), en klassiker om fanatikerens psyke (som finnes som en gammel Fakkel-pocket med norsk tittel Den sanne troende). Oppfølgeren er en liten aforismesamling som utforsker forbindelsen mellom selvforakt og lidenskap videre: «There is in most passions a shrinking away from ourselves. The passionate pursuer has all the earmarks of a fugitive.»

Forlaget Oktober

Monstermenneske (2012) av Kjersti Skomsvold

Alle gode sykdomsmemoarer er samtidig metaforer på mer universelle eksistensielle tilstander, ellers hadde vi ikke holdt dem ut. Denne selvbiografiske romanen om kronisk utmattelse – en sykdom det er lett å tvile på – sier like mye om det å føle seg tvilsom. Romanens jeg sier at hun skriver boken «for å bli menneske».

Flamme forlag

Han / Vannfall (2017) av Atle Håland

Samleutgivelse av poetens to første samlinger. All litteratur som handler om å være i skapet, handler samtidig om å skamme seg for noe man ikke trenger å skamme seg for. Det kan mange kjenne seg igjen i.

Ofte er det bare en følelse, uuttalt, at man ikke er «riktig» og at de andre «vet»: «de skjønte det / de unngikk ham, sa han / tålte ikke trynet på / sånne som oss.»

Amazon

How Should a Person Be? (2010) av Sheila Heti

Enda en selvbiografisk roman, denne av en canadisk forfatter. Sheila stiller seg tittelspørsmålet fra første side: «Hvordan bør et menneske være?» Den er oversatt på Gyldendal av Johanne Fronth-Nygren – jeg har dessverre ikke lest oversettelsen.

Som de fleste selvbiografiske romaner har denne blitt kalt skamløs, men hva annet kan motivere sånn rastløst ambisiøs selvransakelse enn en form for skam?

Gladiator forlag

Relikvie (2017) av Julie Mendel

Deprimert og samtidig håpefull dansk dikt- og prosasamling om ensomhet, fra forlaget Gladiator. Det som gjør boken håpefull, er at forfatteren forsøker å vende blikket bort fra sin egen ensomhet og ut mot andre menneskers: «Vi må skrive om alle andre ensomheder end vores egen. Jeg skal nok snart begynde!»