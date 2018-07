Storfilmen med Tom Cruise i hovedrollen vakte stor oppmerksomhet over hele Norge da sluttscenene ble spilt inn på Preikestolen i Lysefjorden i fjor høst.

De fire dramatiske minuttene der superstjernen henger fra kanten av den ikoniske turistattraksjonen, ble sett på som en kjempeseier for norsk turisme. For mange var det nok derfor en nedtur å se at regissør Christopher McQuarrie har plassert Preikestolen i Kashmir i India.