Christian Ringnes vil bygge teaterscene for Ibsen

Teaterscenen skal driftes av Nationaltheatret.

Christian Ringnes ville sikre videre drift av Ibsenmuseet i Arbinsgt. 1. Selskapet Victoria Eiendom, der Ringnes er største eier, kjøpte derfort hele bygården for en ukjent sum i 2012. Målet har vært å skape et mer levende Ibsen-museum.

Nå melder Estate nyheter at Ringnes vil bygge teaterscene i tilknytning til museet. Hammer Arkitekter har sendt søknad om rammetillatelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) for Arbins gate 1. Søknaden er sendt på vegne av Victoria Eiendom-selskapet AS Forretningsgården.

– Prosjektets hovedformål er å etablere en ny teaterscene dedikert til Ibsens scenekunst ved oppføring av tilbygg i bakgården som vil romme en mindre teatersal med kapasitet til ca. 150 publikummere, samt å utvide det eksisterende museum, skriver arkitektselskapet i søknaden.

Videre heter det at teaterscenen vil etableres i tilknytning til det eksisterende Ibsenmuseet i bygningens første etasje og Ibsens leilighet i andre etasje.