Gjør comeback i MGP

For to år siden var Keiino det europeiske folkets favoritter.

Alexandra Rotan, Tom Hugo og Fred Buljo er klare for en ny runde i Melodi Grand Prix. Foto: NRK

11. jan. 2021 12:53 Sist oppdatert 11 minutter siden

To år etter at «Spirit in the Sky» fikk flest publikumsstemmer i den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest, er trioen Keiino tilbake i sirkuset.

Denne gangen for å vinne. Ikke bare Melodi Grand Prix i Norge, men hele Eurovision.