Filmanmeldelse: Kostymedrama i toppklasse

Et japansk spiondrama som unndrar seg klare tolkninger. Det er både medrivende og frustrerende.

Kjetil Lismoen

8. apr. 2021 12:29 Sist oppdatert nå nettopp

Vår vurdering:

Fakta Spionens kone På kino. Regi: Kiyoshi Kurosawa. Med: Yū Aoi, Masahiro Higashide, Hyunri, Issey Takahashi, Yuri Tsunematsu, Chuck Johnson, Takashi Sasano. Drama. Japan. Vis mer

I en avgjørende scene i dette japanske spiondramaet fra annen verdenskrig er hovedpersonen vitne til at hjembyen Kobe blir bombet av amerikanske styrker. Endelig, er Satokos første respons, nå kan livet begynne på nytt.

Ikke mange japanske filmhelter, for ikke å si heltinner, har gitt uttrykk for dette synet på film før. Men dette elegante og litt gammeldagse kostymedramaet er noe for seg selv.