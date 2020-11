Popkometen måtte ta jobb som sykepleier. Kulturlivet frykter at talenter går tapt for alltid.

Mange har allerede forlatt bransjen. Andre ser etter nye jobber. Neste år kan bli verre: – Jeg prøver å ikke tenke så mørkt ennå, sier artist Hilde Skaar.

Hilde Skaar var klar for gjennombruddet i år: – Jeg har jobbet med karrieren på fulltid i to år. Plutselig var det lockdown. Karen Gjetrang

Det er underlig stille på Rockefeller. For bare åtte måneder siden hørte Hilde Skaar bruset fra publikum under Bylarm-festivalen her. Hun var en av snakkisene.

Med plateselskapet Warner i ryggen lå alt til rette for gjennombrudd under artistnavnet Skaar.