Forlaget trakk boken og avsluttet samarbeidet. Nå kan forfatteren få Brageprisen.

Forlaget brøt med Per Marius Weidner-Olsen da de fikk vite om en tidligere straffedom mot ham. – Synd for eventuelle nye lesere, sier forfatteren selv.

Per Marius Weidner-Olsen debuterte med romanen «Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen» i sommer. Nå er han nominert til Brageprisen. Foto: Dan P. Neegaard

29. okt. 2020 10:00 Sist oppdatert nå nettopp

De nominerte til Brageprisen ble kjent torsdag morgen. Det er en prestisjetung pris som skal hedre ny, norsk litteratur. Blant de skjønnlitterære forfatterne som er nominert, har ett navn fått mer oppmerksomhet enn andre denne måneden.

Per Marius Weidner-Olsen er nominert for debutromanen Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen.

De andre nominerte forfatterne i kategorien er Beate Grimsrud, Vigdis Hjorth og Olaug Nilssen. Se faktaboks for mer informasjon.

Fakta De nominerte til årets Bragepris: Skjønnlitteratur: Beate Grimsrud: Jeg foreslår at vi våkner, Cappelen Damm

Vigdis Hjorth: Er mor død, Cappelen Damm

Olaug Nilssen: Yt etter evne, få etter behov, Det Norske Samlaget

Per Marius Weidner-Olsen: Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen, Forlaget Oktober Sakprosa: Erika Fatland: Høyt: en reise i Himalaya, Kagge Forlag

Alfred Fidjestøl: Mine kamper: biografien om Drillo, Gyldendal

Dag O. Hessen: Verden på vippepunktet, Res Publica

Sigrun Slapgard: Eit hemmeleg liv: spesialagent og Spaniafrivillig Wilhelm Holst, Det Norske Samlaget Barne- og ungdomsbøker: Helene Guåker: Høgspenning livsfare, Det Norske Samlaget

Jenny Jordahl: Hva skjedde egentlig med deg?, Cappelen Damm

Gulraiz Sharif: Hør her'a!, Cappelen Damm

Andreas Tjernshaugen og Line Renslebråten (ill): Blåhvalen, Kagge Forlag Åpen klasse: Nyttebøker voksne og barn/ungdom: Lene Drange og Tore Løchstøer Hauge: Snaponomi – bli supergod på egen økonomi, Vigmostad & Bjørke

Thomas Horne: Den store klimaguiden, Forlaget Press

Olav Schewe og Barbara Oakley: Superhjernen. De beste strategiene for læring, Universitetsforlaget

Johannes Slettedal og Martin Aas (ill.): Nettvett med Johannes. Bli smart på internett!, Gyldendal Vis mer

Les også Les vårt intervju med Weidner-Olsen: Han pirker borti forestillingen om Bærums perfekte fasade.

Fortalte ikke om straffedom

Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen er en av årets mest kritikerroste romaner.

Tidligere denne måneden brøt Forlaget Oktober med forfatteren og sa at de ikke ville trykke flere opplag av boken. De brøt også samarbeidet med forfatteren. Grunnen var at Weidner-Olsen ikke fortalte forlaget at han var tidligere straffedømt.

Weidner-Olsen roman handler delvis om seksuelle overgrep mot mindreårige.

I 2003 ble Weidner-Olsen dømt for misbruk av tillitsforhold mot en person over 16 år. Strafferammen er inntil fem år. Weidner-Olsen ble dømt til 120 dagers fengsel. 30 dager var uten vilkår.

Siden forlaget har brutt samarbeidet, er boken vanskelig å få tak i nå. Til NRK sier Weidner-Olsens advokat, Hans Marius Graasvold, at boken er utsolgt.

Har fått tilbud om rettighetene

Weidner-Olsen har varslet et mulig erstatningskrav mot Forlaget Oktober etter at de brøt samarbeidet med ham.

Forlagssjef Ingeri Engelstad i Forlaget Oktober sier til Aftenposten at forlaget nå har tilbudt Weidner-Olsen å få tilbake rettighetene til boken umiddelbart.

«En trist og ensom følelse»

Weidner-Olsen kommenterer nominasjonen slik i en tekstmelding til Aftenposten:

«Jeg er stolt og glad på romanens vegne. Så er det synd for eventuelle nye lesere at forlaget har besluttet ikke å trykke eller markedsføre boken mer. Forfatter og bok står fra i går for øvrig uten et forlag etter overenskomst. Det gir en trist og ensom følelse.»

Utover dette vil han ikke kommentere saken.

Fakta Brageprisen: Brageprisen er blitt delt ut siden 1992. Det er en av landets viktigste litteraturpriser. Prisen deles ut av Stiftelsen Den norske Bokprisen og har som formål å hedre gode norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur Utdelingen av prisen skjer på Dansens Hus i Oslo 26. november. Vis mer

Skildrer overgrep

Da Weidner-Olsen ble intervjuet av Aftenposten i august, snakket han om sin egen oppvekst.

– Det var et visst spenn i erfaringer, handlinger og inntrykk. Hva som er mine erfaringer er uansett uvesentlig, men det er klart man henter materiale fra en bakgrunn. Boken påstår bare sin fiksjonelle karakter. Hvis jeg mener å fortelle faktiske ting, vil det uansett ha fiksjonens og illusjonens preg, sa Weidner-Olsen da.

Forfatteren har avvist at boken handler om dommen mot ham. Det skriver han i en kronikk hos NRK.

Weidner-Olsen er utdannet religionshistoriker. Han har jobbet som norsklærer i nesten 20 år. Han er oppvokst på Haslum i Bærum og bosatt på Nøtterøy.

En dyster, ubehagelig glød

Brage-juryen mener troverdige og nyanserte refleksjoner er blant de fremste kvalitetene ved Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen. Juryen har bestått av litteraturkritikerne Gro Jørstad Nilsen og Bjørn Ivar Fyksen, Camilla Tvedt i Norli Libris og Sindre H Søreide fra Fjaler Folkebibliotek.

I begrunnelsen står det: «Weidner-Olsens roman er opprivende, og den er opplysende, med en dyster, ubehagelig glød.»

Kari Marstein er leder av Bragerådet. Hun sier til Aftenposten at hun er nøytral til nominasjonene og at hun selv ikke har vært med i nominasjonsprosessen.

– Hvordan har oppstyret rundt nominasjonen påvirket boken?

– Det vet jeg ikke. Dette er juryens interne anliggende, og et resultatet av deres interne drøftelser.

Gitt alle diskusjonene rundt boken, ventet juryen at det ville komme reaksjoner, forklarer Marstein.

– Tiden vil vise hvilke de blir.

Saken vil bli oppdatert.