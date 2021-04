Ny gigantisk skulptur i Ekebergparken: – Gledelig at denne typen verdenskunst kommer til Oslo

Den pakistansk-amerikanske kunstneren Huma Bhabha står bak det nye innslaget i Ekebergparken. – Det er en skulptur til å undre seg over. Jeg synes den er litt skummel, sier Christian Ringnes.

Den pakistansk-amerikanske kunstneren og billedhuggeren Huma Bhabha er kvinnen bak den nye skulpturen i Ekebergparken i Oslo. Investor Christian Ringnes tror den store skulpturen vil bli en ny Oslo-attraksjon. Foto: Siri Øverland Eriksen

9 minutter siden

Det var kunsthistoriker og kunstansvarlig Ina Johannessen ved Ekebergparken som fant skulpturen «We come in peace» på taket av Metropolitan Museum of Art i New York, laget av den pakistansk-amerikanske kunstneren og billedhuggeren Huma Bhabha (59 år).

Nå er den urbane takterrassen i New York byttet ut med norsk skog i Oslo og blir som et nytt lokalt landemerke på Ekeberg.