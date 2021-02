På ukjent sted med «pol»-sjefen: – Her går et skille i alkoholvanene

Hun vokste opp i både Oslo øst og vest. Midt imellom skal direktøren for AS Vinmonopolet få forklare: Hvorfor er Storo et skjæringspunkt – for norske drikkevaner?

Også snev av julestemning kan Storo fortsatt by på, bemerker en munter Elisabeth Hunter. På flere vis har direktøren for vinterens mest omtalte butikk-kjede et nært forhold til strøket: Hun arbeidet her i 20 år. Foto: Signe Dons

