En for tung 70-årsfeiring av Det Norske Solistkor

Det ble Mahler, Strauss og Jahn Teigen da koret feiret seg selv. Ikke uten vakre øyeblikk, men det hele ble litt for seigt og tungt.

Aksel Dalmo Tollåli

Nå nettopp

Siden grunnleggelsen i 1950 har Det Norske Solistkor utgjort selve spydspissen i den norske korverdenen. Lørdag feiret de med jubileumskonsert i Ris kirke, og presenterte et tverrsnitt av korets repertoar, fra det gamle til det helt nyskrevne.

Til tross for et stort historisk spenn, savnet jeg variasjon. For mye av musikken vokste sammen til en langsom, tung klangsmørje.