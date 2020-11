Brageprisen til Beate Grimsrud

Avdøde Beate Grimsrud får Brageprisen 2020 i kategorien skjønnlitteratur. Dag O. Hessen får både hedersprisen og Brageprisen i kategorien sakprosa.

Beate Grimsrud får Brageprisen post mortem. Hun døde i juli etter en tids sykdom. Foto: Berit Roald / Scanpix

Beate Grimsruds roman Jeg foreslår at vi våkner er «et høydepunkt i et originalt forfatterskap», konkluderer juryen. Den rommer «alt man håper å finne mellom to permer».

Brageprisene ble torsdag kveld delt ut av kulturminister Abid Raja. Det hele foregikk på Facebook.

Beate Grimsrud døde i juli i år etter en tids sykdom.

Juryen fremhever romanens egenartede, livlige fortellerstil som en vellykket kontrast til den mørke krefthistorien. Boken er en «litterær lesefest».

Romanens hovedperson får kreft. «Forfatteren skriver åpenhjertig og usentimentalt om prosessen fra syk til potensielt frisk, med en livsbejaende holdning som gir språket en særegen kraft», skriver juryen.

«Beate Grimsrud har igjen levert en roman uten dårlige setninger», skrev Aftenpostens anmelder da boken kom ut.

Brageprisen deles ut hvert år av stiftelsen Den norske Bokprisen. Prisen ble delt ut første gang i 1992.

Fakta Årets Bragepris-vinnere Skjønnlitteratur: Beate Grimsrud: Jeg foreslår at vi våkner, Cappelen Damm

Sakprosa: Dag O. Hessen: Verden på vippepunktet, Res Publica

Åpen klasse: Nyttebøker voksne og barn/ungdom: Thomas Horne: Den store klimaguiden, Forlaget Press

Barne- og ungdomsbøker: Jenny Jordahl: Hva skjedde egentlig med deg? Cappelen Damm

Hedersprisen 2020: Dag O. Hessen Brageprisen deles ut av Stiftelsen den norske Bokprisen Vis mer

Viktig stemme og hedersprisvinner

Dag Olav Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo, vinner både hedersprisen og årets beste sakprosabok. Foto: Stenersen, Tor

Dag O. Hessen får både hedersprisen 2020 og Brageprisen i kategorien sakprosa. Han omtales av juryen som «en viktig stemme i norsk offentlighet. Videre skriver de at Hessen i flere tiår bidratt til å bygge en bro mellom vitenskap og allmennhet. Hessen beskrives som en «svært god formidler med evne til å opplyse og underholde».

I sakprosakategorien vinner Hessen med boken Verden på vippepunktet. Boken er «tankevekkende og ytterst aktuell, ifølge juryen. Den er skrevet med et uttrykkelig ønske om å engasjere sitt publikum og inspirere til handling».

Om spiseforstyrrelser i barnebok

Jenny Jordahl

Forfatter og illustratør Jenny Jordahl vinner Brageprisen for beste barne- og ungdomsbok. I den grafiske romanen Hva skjedde egentlig med deg? kommer leserne tett på et barn med spiseforstyrrelser.

«En viktig bok som engasjerer gjennom flere sanser», skriver juryen og fortsetter: «Tydelig fargebruk, ordløse oppslag og en visuell fremstilling av hovedpersonens indre forsterker de ulike følelsene hennes.»

Klimavalg i hverdagen

Thomas Horne er vinner av Brageprisen i kategorien åpen klasse (nyttebøker) med Den store klimaguiden.

«Årets vinnerbok løser nesten tusen små og store klimaregnestykker. Svarene viser oss hvilke klimavalg vi kan ta i hverdagen, som kommer kloden til nytte», skriver juryen.

Thomas Horne er forfatter og foredragsholder. Foto: Colin Eick/Forlaget Press